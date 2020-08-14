|
Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять
Таяние льдов Гренландии уже не остановить.
Исследователи рассказали о пике, который прошёл этот процесс, и теперь его не остановить. Об этом сообщает moika78.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment.
Отметим, что даже снег не сможет восполнить потерю льда, который попадает в океан.
Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.
Ранее «Мойка78» сообщала о беспокойстве учёных по поводу темпов таяния льдов в Антарктиде. По их словам, в группе риска в первую очередь прибрежные города – их затопления избежать не получится.
Дело в том, что всего за четыре года Антарктида «отдала» Мировому океану такой ж объем воды, как и Арктика за последние 34 года.
Категории: в мире
Ключевые слова: Гренландия, таяние, льды
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|