Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять 🔊 Воспроизвести Таяние льдов Гренландии уже не остановить. Фото: pixabay.com



Таяние льдов Гренландии уже не остановить.



Исследователи рассказали о пике, который прошёл этот процесс, и теперь его не остановить. Об этом сообщает



Отметим, что даже снег не сможет восполнить потерю льда, который попадает в океан.



Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.



Ранее «Мойка78» сообщала о беспокойстве учёных по поводу темпов таяния льдов в Антарктиде. По их словам, в группе риска в первую очередь прибрежные города – их затопления избежать не получится.



Дело в том, что всего за четыре года Антарктида «отдала» Мировому океану такой ж объем воды, как и Арктика за последние 34 года. Исследователи рассказали о пике, который прошёл этот процесс, и теперь его не остановить. Об этом сообщает moika78.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment.Отметим, что даже снег не сможет восполнить потерю льда, который попадает в океан.Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.Ранее «Мойка78» сообщала о беспокойстве учёных по поводу темпов таяния льдов в Антарктиде. По их словам, в группе риска в первую очередь прибрежные города – их затопления избежать не получится.Дело в том, что всего за четыре года Антарктида «отдала» Мировому океану такой ж объем воды, как и Арктика за последние 34 года. Категории: в мире Ключевые слова: Гренландия, таяние, льды — статья прочитана 127 раз Комментарии