Главная >> Новости >> в мире >> Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять

Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять

Таяние льдов Гренландии уже не остановить. Фото: pixabay.com


Таяние льдов Гренландии уже не остановить.

Исследователи рассказали о пике, который прошёл этот процесс, и теперь его не остановить. Об этом сообщает moika78.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment.

Отметим, что даже снег не сможет восполнить потерю льда, который попадает в океан.

Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.

Ранее «Мойка78» сообщала о беспокойстве учёных по поводу темпов таяния льдов в Антарктиде. По их словам, в группе риска в первую очередь прибрежные города – их затопления избежать не получится.

Дело в том, что всего за четыре года Антарктида «отдала» Мировому океану такой ж объем воды, как и Арктика за последние 34 года.
Категории: в мире
Ключевые слова: Гренландия, таяние, льды
статья прочитана 127 раз
добавлена сегодня, 14 августа, 12:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка