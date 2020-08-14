CNN: Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / estebande



Министерство обороны США приняло решение сформировать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС, сообщает



"Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни", - сообщает телеканал.



CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут иметь земное происхождение и быть средствами разведки "потенциальных противников". Министерство обороны США приняло решение сформировать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве.CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут иметь земное происхождение и быть средствами разведки "потенциальных противников".



В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее военные опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.



В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблем, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.







Источник: РИА Новости За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее военные опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблем, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы. Категории: в мире Ключевые слова: США, НЛО, изучение — статья прочитана 133 раза Комментарии