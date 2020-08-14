Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС 🔊 Воспроизвести Они направили ноту протеста в Госдеп США. Делегация ЕС считает, что экстерриториальные санкции США нарушают международное право и выразили уверенность в том, что европейская политика должна определяться в Евросоюзе



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Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Welt.



Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны использовать санкции против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — указали представители стран Евросоюза.



Представитель посольства США в Берлине пояснил Welt, что Штаты будут обязаны ответить на угрозу своей национальной безопасности, если Россия «попытается использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке», чтобы влиять на государства, зависящие от российских поставок газа.



Проект



Впервые санкции против строительства трубопровода были введены в 2019 году, тогда они вошли в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. Летом обе палаты представителей предложили включить санкционные меры против проекта и в оборонный бюджет на 2021 финансовый год. И сенат, и палата представителей намерены ввести санкции против компаний, занимающихся трубоукладочной деятельностью для «Северного потока-2», а также оказывающих услуги страхования и дооборудования судов. Сенатская версия бюджета также предполагает меры против компаний, занимающихся сертификацией готового газопровода. Теперь конгресс должен добрить сводную версию оборонного бюджета, после чего она поступит на рассмотрение президенту.



В начале августа посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал, что Евросоюз готовит меры, которые позволят ему повысить устойчивость к действию экстерриториальных санкций третьих стран. Делегация ЕС выразила протест во время видеоконференции, к нему не присоединились только три страны Евросоюза. Как пишет Welt, пока неизвестно, какие именно государства выступили против американских санкций. Всего в ЕС входят 27 стран.Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны использовать санкции против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — указали представители стран Евросоюза.Представитель посольства США в Берлине пояснил Welt, что Штаты будут обязаны ответить на угрозу своей национальной безопасности, если Россия «попытается использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке», чтобы влиять на государства, зависящие от российских поставок газа.Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода. Планируется, что по ним будет поставляться топливо в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Согласно последним данным, трубопровод закончен более чем на 90%.Впервые санкции против строительства трубопровода были введены в 2019 году, тогда они вошли в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. Летом обе палаты представителей предложили включить санкционные меры против проекта и в оборонный бюджет на 2021 финансовый год. И сенат, и палата представителей намерены ввести санкции против компаний, занимающихся трубоукладочной деятельностью для «Северного потока-2», а также оказывающих услуги страхования и дооборудования судов. Сенатская версия бюджета также предполагает меры против компаний, занимающихся сертификацией готового газопровода. Теперь конгресс должен добрить сводную версию оборонного бюджета, после чего она поступит на рассмотрение президенту.В начале августа посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал, что Евросоюз готовит меры, которые позволят ему повысить устойчивость к действию экстерриториальных санкций третьих стран. rbc.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, санкции, трубопровод, «Северный поток-2» — статья прочитана 191 раз Комментарии