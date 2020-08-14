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В Литву прибывает президент Эстонии
В пятницу в Литву с рабочим визитом прибудет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с ней ситуацию в Беларуси, двустороннее сотрудничество в сфере обороны, энергетические и транспортные проекты.
Это первый визит К. Кальюлайд в Литву.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: президент Эстонии
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