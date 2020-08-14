В Литву прибывает президент Эстонии 🔊 Воспроизвести Фото из архива канцелярии президента Литовской Республики







В пятницу в Литву с рабочим визитом прибудет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с ней ситуацию в Беларуси, двустороннее сотрудничество в сфере обороны, энергетические и транспортные проекты.



Это первый визит К. Кальюлайд в Литву. В пятницу в Литву с рабочим визитом прибудет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с ней ситуацию в Беларуси, двустороннее сотрудничество в сфере обороны, энергетические и транспортные проекты.Это первый визит К. Кальюлайд в Литву. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: президент Эстонии — статья прочитана 176 раз Комментарии