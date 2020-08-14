Министр иностранных дел Литвы предложит санкции ЕС для чиновников Беларуси 🔊 Воспроизвести Л.Линкявичюс (слева) и министр иностранных дел РБ В.Макей. Фото: urm.lt







Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что будет предлагать ввести санкции Евросоюза в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за насилие против протестующих и фальсификацию выборов.



Он планирует поднять вопрос о санкциях на видеконференции министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу.



"Хотелось бы, чтобы это не было еще одно заявление о нашей озабоченности, а было бы конкретное действие", - заявил министр BNS.



"Те должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я буду предлагать применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - отметил он.



Также министр сообщил, что будет предлагать учредить фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.



Л. Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Литвы Гитанаса Науседы по созданию в Беларуси Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Беларуси. Он планирует поднять вопрос о санкциях на видеконференции министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу."Хотелось бы, чтобы это не было еще одно заявление о нашей озабоченности, а было бы конкретное действие", - заявил министр BNS."Те должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я буду предлагать применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - отметил он.Также министр сообщил, что будет предлагать учредить фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.Л. Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Литвы Гитанаса Науседы по созданию в Беларуси Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Беларуси. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, санкции, Линкявиюс — статья прочитана 323 раза Комментарии