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Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море
"Поцелуй" мог произойти с фрегатами Limnos и Kemalreis.
Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море. Об этом сообщили представители портала Armyvoice.gr. Специалисты рассказали, что неприятный инцидент произошел между фрегатами Limnos и Kemalreis. Они толкнули друг друга во время маневрирования.
Стоит отметить, что в Главном штабе ВМС Греции рассказали, что на самом деле подобного столкновения не происходило. Однако источники Armyvoice.gr в военном ведомстве указали на то, что информация "о поцелуе" правдива. Чиновники отметили, что между сторонами было установлено негласное правило "не придавать инциденту большого значения".
Напомним, что между Анкарой и Афинами сохраняется напряженность в отношениях. Трудности вызваны планами Турции вести геологическую разведку ради нахождения газа и нефти в акватории Эгейского моря.
Категории: в Европе
Ключевые слова: море, Флот, корабль, турция. Греция
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