Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море 🔊 Воспроизвести Фото: © Википедия







"Поцелуй" мог произойти с фрегатами Limnos и Kemalreis.



Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море. Об этом сообщили представители портала Armyvoice.gr. Специалисты рассказали, что неприятный инцидент произошел между фрегатами Limnos и Kemalreis. Они толкнули друг друга во время маневрирования.



Стоит отметить, что в Главном штабе ВМС Греции рассказали, что на самом деле подобного столкновения не происходило. Однако источники Armyvoice.gr в военном ведомстве указали на то, что информация "о поцелуе" правдива. Чиновники отметили, что между сторонами было установлено негласное правило "не придавать инциденту большого значения".



Напомним, что между Анкарой и Афинами сохраняется напряженность в отношениях. Трудности вызваны планами Турции вести геологическую разведку ради нахождения газа и нефти в акватории Эгейского моря.



Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море. Об этом сообщили представители портала Armyvoice.gr. Специалисты рассказали, что неприятный инцидент произошел между фрегатами Limnos и Kemalreis. Они толкнули друг друга во время маневрирования.Стоит отметить, что в Главном штабе ВМС Греции рассказали, что на самом деле подобного столкновения не происходило. Однако источники Armyvoice.gr в военном ведомстве указали на то, что информация "о поцелуе" правдива. Чиновники отметили, что между сторонами было установлено негласное правило "не придавать инциденту большого значения".Напомним, что между Анкарой и Афинами сохраняется напряженность в отношениях. Трудности вызваны планами Турции вести геологическую разведку ради нахождения газа и нефти в акватории Эгейского моря. Категории: в Европе Ключевые слова: море, Флот, корабль, турция. Греция — статья прочитана 154 раза Комментарии