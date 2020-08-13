Klaipеdos nafta планирует к 2030 году стать желанной 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Находящийся в управлении государства литовский оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta планирует за десять лет стать оператором как минимум пяти терминалов СПГ и совладельцем еще четырех терминалов.



Компания Klaipedos nafta, которая будет оператором терминала в бразильском порту Асу, объявила о планах к 2030 году стать желанным партнером для компаний всего мира в развитии и эксплуатации импортных терминалов СПГ.



"Цель - попасть в тройку компаний, оперирующих плавучими импортными терминалами газа. Ну, и если говорить цифрами, до 2030 года, кроме порта Асу, мы хотим владеть еще четырьмя похожими терминалами и быть совладельцами еще не менее четырех терминалов", - заявил глава литовской компании Дарюс Шиленскис на пресс-конференции в четверг. Компания Klaipedos nafta, которая будет оператором терминала в бразильском порту Асу, объявила о планах к 2030 году стать желанным партнером для компаний всего мира в развитии и эксплуатации импортных терминалов СПГ."Цель - попасть в тройку компаний, оперирующих плавучими импортными терминалами газа. Ну, и если говорить цифрами, до 2030 года, кроме порта Асу, мы хотим владеть еще четырьмя похожими терминалами и быть совладельцами еще не менее четырех терминалов", - заявил глава литовской компании Дарюс Шиленскис на пресс-конференции в четверг. Klaipedos nafta в четверг более подробно рассказала об утвержденной в феврале новой стратегии, в которой предусмотрены десятилетние инвестиции в размере 140 млн евро в расширяющийся рынок импортных терминалов СПГ. Что это будут за терминалы, компания не раскрывает.



В феврале компания Klaipedos nafta сообщила, что вместе с партнерами выиграла конкурс на оператора терминала СПГ в порту Асу (Бразилия).



Подтверждающее это соглашения было подписано между Klaipedos nafta, учрежденной ею компании в Бразилии KN Acu Servicos de Terminal de GNL и совместным предприятием Gas Natural Acu (GNA) реализующих проект компаний Prumo Logistica, BP и Siemens.



GNA реализует в порту Асу одних из крупнейших проектов в Латинской Америке газовых станций и проект терминала СПГ. Общая мощность двух газовых электростанций составит 3 гигаватта, а мощности регазификации – 21 млн кубометров в день. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Klaipеdos nafta, оператор, терминал, нефтепродукты, сжиженный природный газ География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 73 раза Комментарии