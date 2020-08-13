Пропавший накануне Михаил Ефремов нашелся 🔊 Воспроизвести Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости







Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, перенесший инсульт и накануне загадочно "пропавший" из Боткинской больницы, все еще в ней находится.



Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев. Добавляя, что "новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича нет" и речь о выписке пациента пока не идет.



Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.



Напомним, что Ефремову стало плохо в здании суда, после чего артист был госпитализирован на "скорой", а заседание перенесено. Состояние актера расценено как средней тяжести. Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев. Добавляя, что "новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича нет" и речь о выписке пациента пока не идет.Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.Напомним, что Ефремову стало плохо в здании суда, после чего артист был госпитализирован на "скорой", а заседание перенесено. Состояние актера расценено как средней тяжести.



Советский, российский музыкант, автор песен, блогер и аналитик Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к ситуации вокруг актера и режиссера Михаила Ефремова, накануне госпитализированного прямо из зала суда, как утверждается, тяжелом состоянии.



"Вчера отказался комментировать госпитализацию Ефремова. Да и постановка вопроса показалась некорректной - настоящий ли это инсульт или очередной спектакль", - начал свой сегодняшний пост Юрий.



Поясняя, что судить сложно: не так давно Михаил "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о смертельном ДТП, хотя до этого полностью признавал свою вину - записав соответствующее покаянное видеообращение.



"Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём - на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", - пообещал Лоза, у которого отец перенес инсульт очень тяжело, "вернувшись из больницы человеком с ограниченными возможностями".



При этом музыкант акцентирует, что здоровье - "это не тема для импровизаций, здесь всё серьёзно", и "вряд ли кто-то согласится разыгрывать подобные сцены" - "хотя..." Ведь с актерами никогда нельзя быть уверенным - "живет ли он по настоящему или играет роль, такая уж профессия", - отметил Лоза.



Тем более что "больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков", - заключил певец.



Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин специально для Ефремова написал пьесу, где в конце все умирают. Поставить ее предстояло Гарику Сукачеву - сразу после пандемии.



Источник: "Российская газета" * * *Советский, российский музыкант, автор песен, блогер и аналитик Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к ситуации вокруг актера и режиссера Михаила Ефремова, накануне госпитализированного прямо из зала суда, как утверждается, тяжелом состоянии."Вчера отказался комментировать госпитализацию Ефремова. Да и постановка вопроса показалась некорректной - настоящий ли это инсульт или очередной спектакль", - начал свой сегодняшний пост Юрий.Поясняя, что судить сложно: не так давно Михаил "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о смертельном ДТП, хотя до этого полностью признавал свою вину - записав соответствующее покаянное видеообращение."Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём - на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", - пообещал Лоза, у которого отец перенес инсульт очень тяжело, "вернувшись из больницы человеком с ограниченными возможностями".При этом музыкант акцентирует, что здоровье - "это не тема для импровизаций, здесь всё серьёзно", и "вряд ли кто-то согласится разыгрывать подобные сцены" - "хотя..." Ведь с актерами никогда нельзя быть уверенным - "живет ли он по настоящему или играет роль, такая уж профессия", - отметил Лоза.Тем более что "больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков", - заключил певец.Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин специально для Ефремова написал пьесу, где в конце все умирают. Поставить ее предстояло Гарику Сукачеву - сразу после пандемии. Категории: культура, в России Ключевые слова: Михаил Ефремов География: Россия, Москва — статья прочитана 169 раз Комментарии