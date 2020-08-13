Руководство БелАЗа подтвердило встречу с рабочими, но не забастовку /дополнено/ 🔊 Воспроизвести







Ко всеобщей забастовке призывают те, кто не согласен с официальными итогами президентских выборов и жесткими задержаниями протестующих.



"Сегодня у нас проходит встреча с трудовым коллективом. Выступает администрация города, представители нашего руководства, обсуждаются вопросы по ситуации в стране. Точное количество собравшихся не подскажу, но от каждого подразделения, а их у нас 64, есть представители - по два-три рабочих, которые задают вопросы. Встреча была организована, дабы не создавать напряженность, это инициатива нашего руководства", - рассказал представитель "БелАЗа". Руководство "БелАЗа" не подтверждает, что рабочие вышли на забастовку, но сообщило, что в полдень в четверг началась встреча с трудовым коллективом для обсуждения происходящего в стране. Об этом в приемной предприятия сообщили изданию "Оnliner.by".Ко всеобщей забастовке призывают те, кто не согласен с официальными итогами президентских выборов и жесткими задержаниями протестующих."Сегодня у нас проходит встреча с трудовым коллективом. Выступает администрация города, представители нашего руководства, обсуждаются вопросы по ситуации в стране. Точное количество собравшихся не подскажу, но от каждого подразделения, а их у нас 64, есть представители - по два-три рабочих, которые задают вопросы. Встреча была организована, дабы не создавать напряженность, это инициатива нашего руководства", - рассказал представитель "БелАЗа".



Утром в четверг также появилась информация о забастовках на "Минскпромстрое" и Гродножилстрое", передает "Onliner.by". По словам пользователей соцсетей, сотрудники компаний в коллективных обращениях сформулированы основные требования: пересмотреть результаты выборов, обеспечить гласность, вернуть стабильный доступ в интернет и прекратить насилие.



В обращении "Минскпромстроя" в Федерацию профсоюзов говорится, что рабочие не хотят бастовать и выступают за "мирные методы". "Наш профком составил обращение, которое содержит ряд важных, на наш взгляд, пунктов. Мы просим прекратить насилие, обеспечить гласность и так далее. Это обращение мы передали председателю профкома, который сегодня отдаст его выше. Правда, подписи на документе мы пока не видели", - цитирует Onliner.by сотрудницу предприятия.



Председатель профкома компании эту информацию опроверг и назвал провокацией и вбросом. Опубликовать опровержение он обещал позднее.



Два сотрудника "Гродножилстроя" сообщили, что на предприятии началась забастовка, люди встали на площадке. Представитель руководства компании это отрицает. "Никаких забастовок нет, фото никаких нет", - сказал сотрудник приемной предприятия "Оnliner.by".



Протесты в Белоруссии проходят с вечера 9 августа, они начались после публикации первых официальных итогов президентских выборов. По ночам люди пытаются перекрывать дороги и улицы, днем - выходят в белом и с цветами, чтобы построиться в "цепи солидарности". Также звучат призывы к забастовкам.



Источник: INTERFAX.RU



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На заводе БелАЗ в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь.



Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!", сообщает РИА Новости.



Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино. По словам корреспондента "Onliner.by", на улице собралось несколько сотен рабочих, к людям вышли топ-менеджеры предприятия.Утром в четверг также появилась информация о забастовках на "Минскпромстрое" и Гродножилстрое", передает "Onliner.by". По словам пользователей соцсетей, сотрудники компаний в коллективных обращениях сформулированы основные требования: пересмотреть результаты выборов, обеспечить гласность, вернуть стабильный доступ в интернет и прекратить насилие.В обращении "Минскпромстроя" в Федерацию профсоюзов говорится, что рабочие не хотят бастовать и выступают за "мирные методы". "Наш профком составил обращение, которое содержит ряд важных, на наш взгляд, пунктов. Мы просим прекратить насилие, обеспечить гласность и так далее. Это обращение мы передали председателю профкома, который сегодня отдаст его выше. Правда, подписи на документе мы пока не видели", - цитирует Onliner.by сотрудницу предприятия.Председатель профкома компании эту информацию опроверг и назвал провокацией и вбросом. Опубликовать опровержение он обещал позднее.Два сотрудника "Гродножилстроя" сообщили, что на предприятии началась забастовка, люди встали на площадке. Представитель руководства компании это отрицает. "Никаких забастовок нет, фото никаких нет", - сказал сотрудник приемной предприятия "Оnliner.by".Протесты в Белоруссии проходят с вечера 9 августа, они начались после публикации первых официальных итогов президентских выборов. По ночам люди пытаются перекрывать дороги и улицы, днем - выходят в белом и с цветами, чтобы построиться в "цепи солидарности". Также звучат призывы к забастовкам.* * *На заводе БелАЗ в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь.Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!", сообщает РИА Новости.Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино. Категории: в Беларуси Ключевые слова: забастовка, БелАЗ География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 121 раз Комментарии