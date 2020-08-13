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Промышленность в Литве в июне упала не так сильно, как в среднем по ЕС
Годовое сокращение промышленного производства в июне в Литве было значительно меньше, чем в среднем по Евросоюзу, сообщил Евростат.
Объемы годового промышленного производства в Литве в июне, по сравнению с июнем 2019 года сократились на 4,1%. В Латвии - на 0,3%, в Эстонии - на 5,5%, показывают опубликованные в пятницу данные Евростата.
За месяц – в июне, по сравнению с маем – промышленность в Литве выросла на 1,2%, в Латвии и Эстонии - на 7,6%.
В целом по ЕС годовой промышленный спад составил 11,6%, а месячный рост – 9,1%.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика
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