Промышленность в Литве в июне упала не так сильно, как в среднем по ЕС 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Годовое сокращение промышленного производства в июне в Литве было значительно меньше, чем в среднем по Евросоюзу, сообщил Евростат.



Объемы годового промышленного производства в Литве в июне, по сравнению с июнем 2019 года сократились на 4,1%. В Латвии - на 0,3%, в Эстонии - на 5,5%, показывают опубликованные в пятницу данные Евростата.



За месяц – в июне, по сравнению с маем – промышленность в Литве выросла на 1,2%, в Латвии и Эстонии - на 7,6%.



В целом по ЕС годовой промышленный спад составил 11,6%, а месячный рост – 9,1%. Объемы годового промышленного производства в Литве в июне, по сравнению с июнем 2019 года сократились на 4,1%. В Латвии - на 0,3%, в Эстонии - на 5,5%, показывают опубликованные в пятницу данные Евростата.За месяц – в июне, по сравнению с маем – промышленность в Литве выросла на 1,2%, в Латвии и Эстонии - на 7,6%.В целом по ЕС годовой промышленный спад составил 11,6%, а месячный рост – 9,1%. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: Литва, экономика, спад, ЕС — статья прочитана 112 раз Комментарии