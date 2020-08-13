Израиль одобрил решение властей Литвы объявить движение Хезболла террористической группировкой 🔊 Воспроизвести Фото: baltnews.lt







Правительство Израиля в четверг приветствовало решение властей Литвы об объявлении военизированного движения "Хэзболла" террористической организацией и



Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить "Хезболла" вне закона.



Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва "еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза".



В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связанным с военизированным движением "Хезболла", а также заявило, что данная организация является "действующим по террористическим принципам".



Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане. Правительство Израиля в четверг приветствовало решение властей Литвы об объявлении военизированного движения "Хэзболла" террористической организацией и запрете на въезд в страну связанным с этой группировкой лицам.Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить "Хезболла" вне закона.Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва "еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза".В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связанным с военизированным движением "Хезболла", а также заявило, что данная организация является "действующим по террористическим принципам".Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Израиль, "Хезболла" — статья прочитана 125 раз Комментарии