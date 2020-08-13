В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Фото: ria.ru/© Sputnik







Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.



В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.



"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", - заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.



В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это "русофобской одержимостью". РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов. В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска."То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", - заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это "русофобской одержимостью". РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов.



По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".



С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода "Северный поток 2".



"Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к "Северному потоку", то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию", - сказал Блащак.



"Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - добавил он.



РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода "Северный поток 2" коммерческий и выгоден ФРГ.



Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, сообщает РИА Новости.



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В Госдуме назвали истинные цели призыва ввести санкции России за Белоруссию



В Госдуме в призывах депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии увидели желание подорвать партнерство Минска и Москвы, передает корреспондент



«Призывы депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии, на первый взгляд, очередное проявление «торговли русофобией». Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).



Никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было, заверил парламентарий. Наоборот, по его мнению, налицо давление и вмешательство Запада.



«Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой план «урегулирования кризиса», который скорее выглядит как ультиматум. Санкциями грозят и из-за океана», — перечислил депутат.



Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне, уверен глава комитета Госдумы. Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. "Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", - сказал депутат.По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода "Северный поток 2"."Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к "Северному потоку", то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию", - сказал Блащак."Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - добавил он.РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода "Северный поток 2" коммерческий и выгоден ФРГ.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, сообщает РИА Новости.* * *В Госдуме в призывах депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии увидели желание подорвать партнерство Минска и Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.«Призывы депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии, на первый взгляд, очередное проявление «торговли русофобией». Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).Никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было, заверил парламентарий. Наоборот, по его мнению, налицо давление и вмешательство Запада.Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне, уверен глава комитета Госдумы. РИА Новости Категории: в Европе, в Беларуси Ключевые слова: Белоруссия, выборы, Европарламент, президентские, выбор — статья прочитана 166 раз Комментарии