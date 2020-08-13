Офис президента Литвы и Минсельхоз договорились о потолке прямых выплат фермерам в 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Президент Литвы и министр сельского хозяйства в четверг договорились о введении "потолка" прямых сельскохозяйственных выплат Евросоюза (ЕС) литовским фермерам в 100 тысяч евро.



Об этом после встречи президента Гитанаса Науседы и министра Андрюса Палёниса сообщил советник президента Ярослав Неверович. По его словам, "потолок" прямых выплат вступит в силу с 2022 года.



Я. Неверович отметил, что введение потолка - это сигнал, что в сельском хозяйстве должно быть больше прозрачности.



После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Г. Науседа предложил ввести потолок для этих выплат. Члены его команды сначала говорили, что максимальная сумма выплат может быть порядка 60 тыс. евро.



"Потолок" в 100 тыс. евро как общая цель была предусмотрена и в выводах саммита ЕС, которыми был утвержден новый многолетний бюджет.



В утвержденном Европейским советом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся со 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров. Об этом после встречи президента Гитанаса Науседы и министра Андрюса Палёниса сообщил советник президента Ярослав Неверович. По его словам, "потолок" прямых выплат вступит в силу с 2022 года.Я. Неверович отметил, что введение потолка - это сигнал, что в сельском хозяйстве должно быть больше прозрачности.После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Г. Науседа предложил ввести потолок для этих выплат. Члены его команды сначала говорили, что максимальная сумма выплат может быть порядка 60 тыс. евро."Потолок" в 100 тыс. евро как общая цель была предусмотрена и в выводах саммита ЕС, которыми был утвержден новый многолетний бюджет.В утвержденном Европейским советом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся со 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: компенсация, потолок, фермер, выплата — статья прочитана 140 раз Комментарии