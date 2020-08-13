Консерваторы Литвы призывают литовский кабмин предоставить медпомощь пострадавшим белорусам 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Руководство оппозиционной партии консерваторов Союз Отечества - Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) призывают правительство предоставить лечение и реабилитационную помощь пострадавшим от репрессий Минска белорусам, а также финансово поддержать гражданские и информационные инициативы.



Председатель СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка партии на выборах в сейм Ингрида Шимоните в четверг обратились с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквернялису и правительству, подчеркивая, что репрессии и насилие против мирных участников протестов в Беларуси становятся "все грубее и бесчеловечнее", а из страны приходит информация о том, что раненым участникам протестов не оказывается медицинская помощь. Председатель СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка партии на выборах в сейм Ингрида Шимоните в четверг обратились с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквернялису и правительству, подчеркивая, что репрессии и насилие против мирных участников протестов в Беларуси становятся "все грубее и бесчеловечнее", а из страны приходит информация о том, что раненым участникам протестов не оказывается медицинская помощь. Лидеры СО-ЛХД говорят, что понимают, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения Литвы не вполне восстановлена (вот как это, оказывается, называется, уважаемые пациенты, которые не могут неделями попасть к нужному врачу. - Прим. "Обзора"), но призывают "не закрывать глаза на кровь, которая льется в соседней стране".



Подчеркивается, что Литва успешно помогала раненым участникам гражданских протестов на Украине, позже - военным этой страны, принимая их у себя для лечения и реабилитации.



Призывая поддержать гражданские и информационные инициативы белорусского общества, представители консерваторов подчеркивают, что в Беларуси "не первый год осуществляется преследование объективных СМИ", так что помощь Литвы необходима, чтобы обеспечить права человека на получение объективной информации.



"Именно гласность и информация для белорусского народа и мирового сообщества являются одним из спосбов остановить насилие со стороны режима", - отмечается в обращении.



После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.



Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: консерватор, Союз Отечества - Литовские христианские демократы, СО-ЛХД, Габриэлюс Ландсбергис — статья прочитана 190 раз Комментарии