Как президент президенту: Д. Грибаускайте призывает А. Лукашенко уйти 🔊 Воспроизвести Фото: tut.by







Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг призвала действующего президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть страну, так как там продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов.



"Диктатор с окровавленными руками #LukasenkaTraukisDabar. Ты сам выбрал свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Д. Грибаускайте в своем твиттере по-английски.



Хотя приведённые выше слова мало походят на призыв и уж тем более имеют мало общего с общепринятым дипломатическим языком, и тем более - у соседей.



Сообщая о события в Беларуси, агентство BNS пишет, что активисты, не признающие победу А. Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, на этой неделе продолжают акции протеста. Силовые структуры задержали во время этих акций тысячи людей. Запад осудил Минск за избыточное применение силы, Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции для должностных лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов.



О том, почему действия властей в Минске, в отличие, скажем, от того же Парижа, можно назвать гораздо более "избыточным применением силы", критики действующего белорусского режима не уточняют. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг призвала действующего президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть страну, так как там продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов."Диктатор с окровавленными руками #LukasenkaTraukisDabar. Ты сам выбрал свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Д. Грибаускайте в своем твиттере по-английски.Хотя приведённые выше слова мало походят на призыв и уж тем более имеют мало общего с общепринятым дипломатическим языком, и тем более - у соседей.Сообщая о события в Беларуси, агентство BNS пишет, что активисты, не признающие победу А. Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, на этой неделе продолжают акции протеста. Силовые структуры задержали во время этих акций тысячи людей. Запад осудил Минск за избыточное применение силы, Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции для должностных лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов.О том, почему действия властей в Минске, в отличие, скажем, от того же Парижа, можно назвать гораздо более "избыточным применением силы", критики действующего белорусского режима не уточняют. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Лукашенко, Грибаускайте, президент — статья прочитана 285 раз Комментарии