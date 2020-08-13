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В Литве за сутки подтверждён 21 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждён 21 новый случай коронавируса, общее количество заболевших за время пандемии выросло до 2330, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.
От коронавируса в стране скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.
В изоляции находится 3213 человек.
За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 782.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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