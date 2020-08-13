В Литве за сутки подтверждён 21 новый случай коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







За минувшие сутки в Литве подтверждён 21 новый случай коронавируса, общее количество заболевших за время пандемии выросло до 2330, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.



От коронавируса в стране скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.



В изоляции находится 3213 человек.



За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 782.



В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.От коронавируса в стране скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.В изоляции находится 3213 человек.За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 782. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 161 раз Комментарии