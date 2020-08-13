Главная >> Новости >> здоровье, в странах Балтии >> В Литве за сутки подтверждён 21 новый случай коронавируса

В Литве за сутки подтверждён 21 новый случай коронавируса

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"




За минувшие сутки в Литве подтверждён 21 новый случай коронавируса, общее количество заболевших за время пандемии выросло до 2330, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.

От коронавируса в стране скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.

В изоляции находится 3213 человек.

За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 782.

Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 13 августа, 14:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка