МИД Литвы ударил по лицам, связанным с «Хезболлой» 🔊 Воспроизвести Здание МИДа Литвы. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Правительство Литвы запретило въезд в Литву лицам, связанным с военизированным движением "Хезболла", и заявило, что это "организация, действующая по террористическим принципам".



"Связанным с "Хезболлой" лицам запрещен въезд в Литву. Запрет действителен 10 лет", - сообщает МИД.



В пресс-релизе говорится, что Департамент миграции принял это решение после получения информации о деятельности связанных с "Хезболлой" лиц, представляющей угрозу интересам национальной безопасности Литвы.



Сообщая об этом решении, министр иностранных дел Линас Линкявичюс поблагодарил ведомства национальной безопасности Литвы и Израиля.



"Взвесив имеющуюся у нас и предоставленную партнерами информацию, мы можем констатировать, что "Хезболла" - это действующая по террористическим принципам организациям, которая представляет угрозу безопасности многих стран мира, в том числе и Литвы. Мы солидарны с США, Германией, Соединенным Королевством, Нидерландами и другими странами, вставшими на сходную позицию", - сказал министр Л. Линкявичюс. "Связанным с "Хезболлой" лицам запрещен въезд в Литву. Запрет действителен 10 лет", - сообщает МИД.В пресс-релизе говорится, что Департамент миграции принял это решение после получения информации о деятельности связанных с "Хезболлой" лиц, представляющей угрозу интересам национальной безопасности Литвы.Сообщая об этом решении, министр иностранных дел Линас Линкявичюс поблагодарил ведомства национальной безопасности Литвы и Израиля."Взвесив имеющуюся у нас и предоставленную партнерами информацию, мы можем констатировать, что "Хезболла" - это действующая по террористическим принципам организациям, которая представляет угрозу безопасности многих стран мира, в том числе и Литвы. Мы солидарны с США, Германией, Соединенным Королевством, Нидерландами и другими странами, вставшими на сходную позицию", - сказал министр Л. Линкявичюс. "Мы ценим успешное сотрудничество ведомств национальной безопасности Литвы и Израиля. Мы благодарны этим ведомствам за важный вклад в обеспечение безопасности граждан наших стран", - добавил он.



Израиль и США считают "Хезболлу", которую поддерживает Иран, террористической организацией. Это движение является очень важным политическим деятелем в Ливане. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: запрет, МИД Литвы, Ливан, въезд, "Хезболла" — статья прочитана 168 раз Комментарии