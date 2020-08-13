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МИД Литвы ударил по лицам, связанным с «Хезболлой»

Здание МИДа Литвы. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас




Правительство Литвы запретило въезд в Литву лицам, связанным с военизированным движением "Хезболла", и заявило, что это "организация, действующая по террористическим принципам".

"Связанным с "Хезболлой" лицам запрещен въезд в Литву. Запрет действителен 10 лет", - сообщает МИД.

В пресс-релизе говорится, что Департамент миграции принял это решение после получения информации о деятельности связанных с "Хезболлой" лиц, представляющей угрозу интересам национальной безопасности Литвы.

Сообщая об этом решении, министр иностранных дел Линас Линкявичюс поблагодарил ведомства национальной безопасности Литвы и Израиля.

"Взвесив имеющуюся у нас и предоставленную партнерами информацию, мы можем констатировать, что "Хезболла" - это действующая по террористическим принципам организациям, которая представляет угрозу безопасности многих стран мира, в том числе и Литвы. Мы солидарны с США, Германией, Соединенным Королевством, Нидерландами и другими странами, вставшими на сходную позицию", - сказал министр Л. Линкявичюс.
"Мы ценим успешное сотрудничество ведомств национальной безопасности Литвы и Израиля. Мы благодарны этим ведомствам за важный вклад в обеспечение безопасности граждан наших стран", - добавил он.

Израиль и США считают "Хезболлу", которую поддерживает Иран, террористической организацией. Это движение является очень важным политическим деятелем в Ливане.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: запрет, МИД Литвы, Ливан, въезд, "Хезболла"
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добавлена сегодня, 13 августа, 13:30

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