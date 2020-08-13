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Уровень безработицы в Литве в июле вырос до 12, 8%
Зарегистрированный уровень безработицы в июле составил в Литве 12,8% и был на 0,7% выше, чем месяц назад, и на 4,8% выше, чем год назад, показывают данные Службы занятости.
Как сообщает служба, похожие показатели безработицы фиксировались в начале 2012 года.
На 1 августа нынешнего года в стране было зарегистрирована 221 тыс. безработных, что на 83,6 тысячи больше, чем год назад, и на 12,9 тысячи больше, чем на 1 июля нынешнего года.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, безработица, уровень безработицы
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