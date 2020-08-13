Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Литва разрешила въезд для белорусов с "особыми гуманитарными политическими целями"

Литва разрешила въезд для белорусов с особыми гуманитарными политическими целями

Такое решение приняли власти республики "с учетом ситуации в соседней стране"

На литовско-белорусской границе. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов


Жители Белоруссии с учетом ситуации в соседней стране смогут, несмотря на ограничения по коронавирусу, въехать в Литву с особыми гуманитарными целями. Такую инициативу МВД балтийской республики утвердило в среду на своем заседании правительство Литвы.

"С учетом выводов о положении в Белоруссии нашей рабочей группы по оценке ситуации с национальной безопасностью жителям этой страны по специальному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями", - разъяснила позицию литовских властей глава ведомства Рита Тамашунене.

Минздрав Литвы еженедельно уточняет список неблагополучных по коронавирусу стран. В него включаются государства, где на 100 тыс. жителей на протяжении двух недель фиксируется более 16 случаев заражения. Из стран, где этот показатель превышает 25 случаев, въезд в Литву для иностранцев закрывается вообще. Белоруссия находится в запретном списке, однако во вторник в балтийскую республику прибыли покинувшие свою страну баллотировавшаяся на состоявшихся 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее предвыборного штаба Мария Мороз. Юридические основания, на которых их впустили в Литву, не разъяснялись.
ТАСС
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Рита Тамашунене, Минздрав Литвы
статья прочитана 207 раз
добавлена сегодня, 13 августа, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка