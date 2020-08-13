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Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

фото: Outlook Afghanistan




Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.

"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (российским военным руководством. — Прим. ред.). Мы не будем это терпеть", — сказал Помпео в интервью, текст которого распространил Госдепартамент.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
В российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.

Президент Дональд Трамп, со своей стороны, назвал статью "заказухой". По его словам, американская разведка не посчитала информацию The New York Times заслуживающей доверия.

Представитель "Талибана" Сухейль Шахин в интервью РИА Новости назвал сообщения о "сделке" с Россией "ошибочной и безосновательной информацией", которую, по его словам, распространили власти в Кабуле.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, афганистан, талибан
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добавлена сегодня, 13 августа, 11:30

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