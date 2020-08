Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами 🔊 Воспроизвести фото: Outlook Afghanistan







Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.



"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (российским военным руководством. — Прим. ред.). Мы не будем это терпеть", — сказал Помпео в интервью, текст которого распространил Госдепартамент.



В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане."Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (российским военным руководством. — Прим. ред.). Мы не будем это терпеть", — сказал Помпео в интервью, текст которого распространил Госдепартамент.В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело. В российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.



Президент Дональд Трамп, со своей стороны, назвал статью "заказухой". По его словам, американская разведка не посчитала информацию The New York Times заслуживающей доверия.



Представитель "Талибана" Сухейль Шахин в интервью РИА Новости назвал сообщения о "сделке" с Россией "ошибочной и безосновательной информацией", которую, по его словам, распространили власти в Кабуле. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, афганистан, талибан — статья прочитана 78 раз Комментарии