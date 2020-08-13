|
Почти 90% жителей России — за возврат к старому порядку выхода на пенсию
Инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова о возврате к старому порядку выхода на пенсию поддерживают большинство граждан РФ (88%). Такие данные приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Чаще поддерживают предложение Миронова люди старше 45 лет (91%), до 24 лет (79%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (92%).
Против старого порядка выхода на пенсию высказались 5%. Затруднились ответить 7%. Противники инициативы обвиняют Миронова в популизме, говорят о дефиците Пенсионного фонда РФ и призывают граждан работать, пока есть силы.
Опрос проведен 6—8 августа 2020 года в 333 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.
Источник: ИА REGNUM
Категории: в России
Ключевые слова: Россия, пенсия, Сергей Миронов
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|