Почти 90% жителей России — за возврат к старому порядку выхода на пенсию 🔊 Воспроизвести Фото: Анна Рыжкова, ИА Красная весна







Инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова о возврате к старому порядку выхода на пенсию поддерживают большинство граждан РФ (88%). Такие данные приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.



Чаще поддерживают предложение Миронова люди старше 45 лет (91%), до 24 лет (79%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (92%).



Против старого порядка выхода на пенсию высказались 5%. Затруднились ответить 7%. Противники инициативы обвиняют Миронова в популизме, говорят о дефиците Пенсионного фонда РФ и призывают граждан работать, пока есть силы.



Опрос проведен 6—8 августа 2020 года в 333 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.



Источник: ИА REGNUM Инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова о возврате к старому порядку выхода на пенсию поддерживают большинство граждан РФ (88%). Такие данные приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.Чаще поддерживают предложение Миронова люди старше 45 лет (91%), до 24 лет (79%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (92%).Против старого порядка выхода на пенсию высказались 5%. Затруднились ответить 7%. Противники инициативы обвиняют Миронова в популизме, говорят о дефиците Пенсионного фонда РФ и призывают граждан работать, пока есть силы.Опрос проведен 6—8 августа 2020 года в 333 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Категории: в России Ключевые слова: Россия, пенсия, Сергей Миронов — статья прочитана 94 раза Комментарии