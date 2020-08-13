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Погранконтроль в аэропортах и морских портах Литвы продлен до середины сентября

Фото из архива "Обзора"




Кабмин Литвы в среду продлил действие пограничного контроля в аэропортах и морских портах до 14 сентября.

"Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом", - сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

МВД Литвы предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.

Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.

Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.

Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, граница, контроль
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добавлена сегодня, 13 августа, 10:30

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