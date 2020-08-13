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Погранконтроль в аэропортах и морских портах Литвы продлен до середины сентября
Кабмин Литвы в среду продлил действие пограничного контроля в аэропортах и морских портах до 14 сентября.
"Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом", - сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.
МВД Литвы предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.
Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.
Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.
Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
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