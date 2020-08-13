Погранконтроль в аэропортах и морских портах Литвы продлен до середины сентября 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Кабмин Литвы в среду продлил действие пограничного контроля в аэропортах и морских портах до 14 сентября.



"Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом", - сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.



МВД Литвы предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.



Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.



Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.



Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.



Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция. "Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом", - сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.МВД Литвы предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, граница, контроль — статья прочитана 106 раз Комментарии