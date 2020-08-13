Неработающая Игналинская АЭС устояла против коронавируса 🔊 Воспроизвести Коронавирусный кризис лишь немного замедлил работы на Игналинской АЭС (ИАЭС), которая не действует с 2010 года и проводит в жизнь проекты по закрытию, говорит глава этого госпредприятия.



"В настоящее время работы по демонтажу и выгрузке топлива идут по плану (...) Влияние COVID-19 было минимальным, мы видим, что мы потеряли разве что пару месяцев в смысле темпов, это по сути было связано с тем, что не могли приехать инспекторы МАГАТЭ", - сказал Аудрюс Каменас на совещании правительства в среду, сообщает BNS.



Кабмин в среду был ознакомлен с прогрессом в деле закрытия ИАЭС и ближайшими работами.



Вице-министр энергетики Лина Сабайтене сказала, что Литва на переговорах о новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) надеялась получить финансирование для ИАЭС в объеме 692 млн евро, но и утвержденной суммы 490 млн евро будет достаточно. "В настоящее время работы по демонтажу и выгрузке топлива идут по плану (...) Влияние COVID-19 было минимальным, мы видим, что мы потеряли разве что пару месяцев в смысле темпов, это по сути было связано с тем, что не могли приехать инспекторы МАГАТЭ", - сказал Аудрюс Каменас на совещании правительства в среду, сообщает BNS.Кабмин в среду был ознакомлен с прогрессом в деле закрытия ИАЭС и ближайшими работами.Вице-министр энергетики Лина Сабайтене сказала, что Литва на переговорах о новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) надеялась получить финансирование для ИАЭС в объеме 692 млн евро, но и утвержденной суммы 490 млн евро будет достаточно.



С другой стороны, по словам Лина Сабайтене, Литва хотела уже сейчас получить финансирование для самого сложного - демонтажа реакторов, эти проекты будут проводиться в жизнь в 2027–2033 годах: "Поэтому, при нынешних результатах переговоров, более тяжелое бремя ляжет на плечи будущих переговорщиков о финансировании после 2027 года".



Сейчас из первого энергоблока ИАЭС уже вывезено всё неповрежденное топливо и утилизируется повреждённое - это технически сложная и затратная по времени работа. Перевезти всё топливо в хранилище планируется до октября 2022 года.



Общая стоимость работ по закрытию ИАЭС составляет 3,316 млрд евро, завершить их планируется в 2038 году.



Литва взяла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Единственная в странах Балтии АЭС окончательно была остановлена в конце 2009 года.



Справка "Обзора"



От Висагинаса до Островца Почему разница в 200 миллионов оказалась не такой уж и существенной, в информации BNS не уточняется.С другой стороны, по словам Лина Сабайтене, Литва хотела уже сейчас получить финансирование для самого сложного - демонтажа реакторов, эти проекты будут проводиться в жизнь в 2027–2033 годах: "Поэтому, при нынешних результатах переговоров, более тяжелое бремя ляжет на плечи будущих переговорщиков о финансировании после 2027 года".Сейчас из первого энергоблока ИАЭС уже вывезено всё неповрежденное топливо и утилизируется повреждённое - это технически сложная и затратная по времени работа. Перевезти всё топливо в хранилище планируется до октября 2022 года.Общая стоимость работ по закрытию ИАЭС составляет 3,316 млрд евро, завершить их планируется в 2038 году.Литва взяла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Единственная в странах Балтии АЭС окончательно была остановлена в конце 2009 года.От Висагинаса до Островца - 152 км. Это если ехать на машине, а не напрямую, по карте. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Игналинская АЭС, коронавирус — статья прочитана 146 раз Комментарии