Президент Литвы предлагает создать Беларуси нацсовет из представителей властей и оппозиции 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.



Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президенитами Польши и Латвии.



По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных им прекратит насилие, презиленты Литвы, Лавтии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию.



"Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое - органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе - власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт - органы власти Беларуси, Беларусь возобновляют диалог со своим гражданским обществом. Подходящим решением в этом направлении могло бы стать сформирование национального совета из представителей властей и гражданского общества, обязанностью и целью которого был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период. Если бы эти пункты подошли для начала дискуссии, то и президент Латвии, и президент Польши положительно относятся к этой инициативе и согласились бы посредничать вместе со мной, чтобы прекратить нагнетание этой ситуации и кризиса, который складывается в Беларуси", - сказал журналистам президент Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президенитами Польши и Латвии.По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных им прекратит насилие, презиленты Литвы, Лавтии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию."Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое - органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе - власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт - органы власти Беларуси, Беларусь возобновляют диалог со своим гражданским обществом. Подходящим решением в этом направлении могло бы стать сформирование национального совета из представителей властей и гражданского общества, обязанностью и целью которого был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период. Если бы эти пункты подошли для начала дискуссии, то и президент Латвии, и президент Польши положительно относятся к этой инициативе и согласились бы посредничать вместе со мной, чтобы прекратить нагнетание этой ситуации и кризиса, который складывается в Беларуси", - сказал журналистам президент Литвы. Он не детализировал, кого конкретно предложил бы ввести в состав такого нацсовета.



Президент сказал, что этот план будет представлен Минску, а если Минск его отклонит, будет рассматриваться вопрос о введении санкций для Беларуси на уровне Евросоюза (ЕС) или на национальном уровне.



"(...) Мы постараемся наладить контакт с другими сторонами переговоров и взвесить, какова их готовность преодолеть этот конфликт. Думаю, таким и должен быть наш путь, то есть начать с поисков решения мирным путем и стараться, чтобы проблема была решена наименее болезненным путем", - сказал глава государства.



Если же инициатива не найдет поддержки, то "остаются все остальные альтернативы, о которых сейчас идут дискуссии и в Литве, и в ЕС - я говорию и о санкциях как на уровне ЕС, так и на национальном уровне", - добавил Г. Науседа.



Президент говорит, что процесс переговоров об общих санкциях ЕС "не очень быстрый и его исход неизвестен". По его словам, беседа с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем "уже дала результаты" - в пятницу состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС.



"Там будет обсуждаться вопрос о санкциях. Однако решение о санкциях может и не быть принято, а даже если и будет принято, то займет много времени (...) Поэтому если санкции на европейском уровне не будут утверждены, остается другой путь - применять национальные санкции. Однако мы сами понимаем, что их влияние будет не так масштабно (...). Очень сомнительно, что применение санкций может оперативно прекратить кровопролитие, которое происходит сейчас, в эти часы, в эти дни", - сказал Г. Науседа.



После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами.



Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: посредники, МИД, Лукашенко, протесты, вмешательство География: Белоруссия — статья прочитана 222 раза Комментарии