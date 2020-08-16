Мимолётность бытия в творчестве 🔊 Воспроизвести Переводы «Обзора»







Летом прошлого года в галерее «Akademija» Вильнюсской художественной академии состоялась первая выставка работ молодой талантливой художницы Габриэле Крулите «Begalybės», а позднее осенью автор в Вильнюсской церкви евангелистов организовала свою вторую выставку «(Ne)matoma».



Сама Габриэле говорит, что в своих работах она хотела передать то, как шёпотом, тихим живописным языком картины рассказывают о мгновениях каждодневной, обычной жизни, которые мы так часто склонны игнорировать и считать чем-то само собой разумеющимся. Тающие весной льдины, течение речного потока, пробивающаяся из-под снега трава или пейзаж занесённого снегом поля, на первый взгляд, не кажутся таким важными... И всё же они обретают ценность в глазах того, кто умеет остановиться и увидеть духовный порыв человека, с надеждой стремящегося к покою, безопасности и смыслу. Сама Габриэле говорит, что в своих работах она хотела передать то, как шёпотом, тихим живописным языком картины рассказывают о мгновениях каждодневной, обычной жизни, которые мы так часто склонны игнорировать и считать чем-то само собой разумеющимся. Тающие весной льдины, течение речного потока, пробивающаяся из-под снега трава или пейзаж занесённого снегом поля, на первый взгляд, не кажутся таким важными... И всё же они обретают ценность в глазах того, кто умеет остановиться и увидеть духовный порыв человека, с надеждой стремящегося к покою, безопасности и смыслу.







- Габриэле, прежде всего, было бы интересно больше узнать о тебе, о твоём детстве.



- Сейчас я всё ещё учусь – я магистрант уже второго курса Вильнюсской художественной академии. Также работаю с детьми - веду уроки живописи для дошкольников. Эта работа приносит мне много радости, хотя, признаюсь, с детьми не всегда бывает легко. Иногда это требует много сил и терпения.



Кроме того, я ещё веду молодёжную передачу на христианском радио XFM. Работы действительно много, иногда даже думаю, что слишком много, но в то же время не вижу, от чего могла бы отказаться.



Я была активной с самого детства. Помню, постоянно придумывала разные занятия, а летних каникул ожидала как времени, когда смогу делать то, что больше всего нравится – рисовать, в том числе красками, читать и быть на природе. Так что любовь к творчеству возникла уже в раннем детстве.



Тогда я мечтала стать художницей. Но с возрастом, из-за диктуемых обществом стереотипов, эта мечта стала блекнуть.



- Как и когда родилось желание творить?



- Как я уже говорила, ещё в детстве. Творчество всегда было моим самым любимым занятием. На каникулах у бабушки успевала написать много красивых картин. Бабушка (она художница) часто наблюдала за моей работой, советовала, поправляла, но никогда не хвалила.



Помню, как мне это не нравилось, я не понимала, почему она не скажет ничего хорошего о моих рисунках. Сейчас понимаю, что бабушка просто не хотела, чтобы я слишком загордилась.



Моя склонность к творчеству привела меня в художественную школу. Однако связать свою жизнь с искусством, а тем более с живописью, я не думала.



«Это может быть моим хобби, ведь в жизни есть и более серьёзные вещи», - думала я.



- Что тебе дала учёба и как ты нашла свой почерк?



- Учиться живописи я осмелилась только потому, что чувствовала вдохновение. Сама не понимала, чем учёба может быть полезной или в чём её ценность для моего творчества. Думала, что навыков, полученных в художественной школе, мне вполне хватает. К сожалению, я очень ошибалась.



Без учёбы в академии я не только не развила бы свой художественный вкус, не нашла бы свой почерк, но и, наверное, даже перестала бы заниматься живописью.



Начало учёбы не было таким уж лёгким. Я не раз хотела бросить Художественную академию из-за царившего там, как мне казалось, духовного давления и собственного непонимания, зачем именно мне нужна эта учёба.



После множества обидных, порой не всегда справедливых замечаний преподавателей, собственных попыток понять, чего же от меня требуют, моя живопись начала обретать и определённый почерк. Это - нежный, лёгкий мазок тонким слоем масляных красок, старание избегать ярких цветов.



Всё-таки считаю, что моя манера ещё только формируется. Мне очень трудно остановиться на какой-то одной форме, постоянно хочется попробовать что-то новое, появляется всё больше новых творческих направлений. Так что интересно будет увидеть свои работы через год или два.



- Что ты хочешь передать своими картинами?



- В своём творчестве я поднимаю проблему хрупкости человеческой жизни и того, что человек не всемогущ. Такая тема возникает из постоянного наблюдения за всем, что меня окружает, из нежелания мириться с навязываемыми обществом идеями возвышения человека, его достижений и заслуг.



Вместо того, чтобы говорить о прогрессе человечества и исключительности, я обращаю внимание на будничные детали, которые иногда выглядят малозначительными, на происходящие в природе процессы, которые мне кажутся намного интереснее, чем борьба за авторитет или власть. Жизнь ведь такая хрупкая и короткая, только это мы не всегда понимаем...



- Спасибо за беседу.



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12 августа молодая художница в вильнюсской галерее «Kalnas» (ул. Кривю, 12) предложила вниманию любителей живописи свою новую выставку. Экспозиция будет действовать до 31 августа. Переплетаясь с повторяющимися узорами течения жизни, этот зов души раскрывается в навеянных природой мотивах, показывая, насколько хрупко и уязвимо человечество, и насколько человек не всемогущ. Глядя на эти тающие, словно ускользающие картины, нетрудно прийти и к осознанию мимолётности нашей жизни.- Сейчас я всё ещё учусь – я магистрант уже второго курса Вильнюсской художественной академии. Также работаю с детьми - веду уроки живописи для дошкольников. Эта работа приносит мне много радости, хотя, признаюсь, с детьми не всегда бывает легко. Иногда это требует много сил и терпения.Кроме того, я ещё веду молодёжную передачу на христианском радио XFM. Работы действительно много, иногда даже думаю, что слишком много, но в то же время не вижу, от чего могла бы отказаться.Я была активной с самого детства. Помню, постоянно придумывала разные занятия, а летних каникул ожидала как времени, когда смогу делать то, что больше всего нравится – рисовать, в том числе красками, читать и быть на природе. Так что любовь к творчеству возникла уже в раннем детстве.Тогда я мечтала стать художницей. Но с возрастом, из-за диктуемых обществом стереотипов, эта мечта стала блекнуть.- Как я уже говорила, ещё в детстве. Творчество всегда было моим самым любимым занятием. На каникулах у бабушки успевала написать много красивых картин. Бабушка (она художница) часто наблюдала за моей работой, советовала, поправляла, но никогда не хвалила.Помню, как мне это не нравилось, я не понимала, почему она не скажет ничего хорошего о моих рисунках. Сейчас понимаю, что бабушка просто не хотела, чтобы я слишком загордилась.Моя склонность к творчеству привела меня в художественную школу. Однако связать свою жизнь с искусством, а тем более с живописью, я не думала.«Это может быть моим хобби, ведь в жизни есть и более серьёзные вещи», - думала я.- Учиться живописи я осмелилась только потому, что чувствовала вдохновение. Сама не понимала, чем учёба может быть полезной или в чём её ценность для моего творчества. Думала, что навыков, полученных в художественной школе, мне вполне хватает. К сожалению, я очень ошибалась.Без учёбы в академии я не только не развила бы свой художественный вкус, не нашла бы свой почерк, но и, наверное, даже перестала бы заниматься живописью.Начало учёбы не было таким уж лёгким. Я не раз хотела бросить Художественную академию из-за царившего там, как мне казалось, духовного давления и собственного непонимания, зачем именно мне нужна эта учёба.После множества обидных, порой не всегда справедливых замечаний преподавателей, собственных попыток понять, чего же от меня требуют, моя живопись начала обретать и определённый почерк. Это - нежный, лёгкий мазок тонким слоем масляных красок, старание избегать ярких цветов.Всё-таки считаю, что моя манера ещё только формируется. Мне очень трудно остановиться на какой-то одной форме, постоянно хочется попробовать что-то новое, появляется всё больше новых творческих направлений. Так что интересно будет увидеть свои работы через год или два.- В своём творчестве я поднимаю проблему хрупкости человеческой жизни и того, что человек не всемогущ. Такая тема возникает из постоянного наблюдения за всем, что меня окружает, из нежелания мириться с навязываемыми обществом идеями возвышения человека, его достижений и заслуг.Вместо того, чтобы говорить о прогрессе человечества и исключительности, я обращаю внимание на будничные детали, которые иногда выглядят малозначительными, на происходящие в природе процессы, которые мне кажутся намного интереснее, чем борьба за авторитет или власть. Жизнь ведь такая хрупкая и короткая, только это мы не всегда понимаем...● ● ●молодая художница в вильнюсской галерее «Kalnas» (ул. Кривю, 12) предложила вниманию любителей живописи свою новую выставку. Экспозиция будет действовать до 31 августа. Беседовала Соната АЛЕКСАНДРАВИЧЕНЕ , «Ganytojas» Категории: культура Ключевые слова: «Kalnas», «Begalybės», Габриэле Крулите Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 143 раза Комментарии