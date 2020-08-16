Александр Исаков – для друзей 🔊 Воспроизвести 12 сентября в уютнейшем камерном зале «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8), что в самом сердце Старого города Вильнюса, состоится сольный эксклюзивный концерт одного из интереснейших органистов и пианистов мира Александра Исакова.



Его концерты расписаны на годы вперёд, лучшие концертные залы и величественнейшие соборы борются за честь пригласить Маэстро. Даже известнейшая на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском соборе.



Тогда совместно были исполнены «Картинки с выставки» М.Мусоргского и несколько песен группы, украшенные непревзойдённым исполнением на органе гостя из Европы. Его концерты расписаны на годы вперёд, лучшие концертные залы и величественнейшие соборы борются за честь пригласить Маэстро. Даже известнейшая на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском соборе.Тогда совместно были исполнены «Картинки с выставки» М.Мусоргского и несколько песен группы, украшенные непревзойдённым исполнением на органе гостя из Европы. В поисках красоты и источника вдохновения А.Исаков выбрал резиденцией для проживания Литву, которую он считает одним из прекраснейших уголков планеты.



Музыкант является ещё и потрясающим мастером-реставратором старинных органов, и в знак восхищения перед Литвой Александр отреставрировал в нашей стране немало органов. За это в 1999 году президент Валдас Адамкус в порядке исключения и в знак благодарности предоставил Александру Исакову гражданство Литвы.



В программе предстоящего концерта - Фуга И.С.Баха и три потрясающей красоты сонаты: «Лунная соната» Бетховена, Соната №62 Й.Гайдна и Соната №3, последнее произведение великого композитора и пианиста Ф.Шопена.



Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Поторопитесь – в зале помещаются только 170 счастливцев!



Информация о концерте и предварительные и групповые заявки на билеты: +370 677 00699.



Вечер после концерта (ужин в узком кругу и музицирование Маэстро для друзей): +370 647 40 255. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Александр Исаков Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 51 раз Комментарии