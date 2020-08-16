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Александр Исаков – для друзей

12 сентября в уютнейшем камерном зале «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8), что в самом сердце Старого города Вильнюса, состоится сольный эксклюзивный концерт одного из интереснейших органистов и пианистов мира Александра Исакова.

Его концерты расписаны на годы вперёд, лучшие концертные залы и величественнейшие соборы борются за честь пригласить Маэстро. Даже известнейшая на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском соборе.

Тогда совместно были исполнены «Картинки с выставки» М.Мусоргского и несколько песен группы, украшенные непревзойдённым исполнением на органе гостя из Европы.
В поисках красоты и источника вдохновения А.Исаков выбрал резиденцией для проживания Литву, которую он считает одним из прекраснейших уголков планеты.

Музыкант является ещё и потрясающим мастером-реставратором старинных органов, и в знак восхищения перед Литвой Александр отреставрировал в нашей стране немало органов. За это в 1999 году президент Валдас Адамкус в порядке исключения и в знак благодарности предоставил Александру Исакову гражданство Литвы.

В программе предстоящего концерта - Фуга И.С.Баха и три потрясающей красоты сонаты: «Лунная соната» Бетховена, Соната №62 Й.Гайдна и Соната №3, последнее произведение великого композитора и пианиста Ф.Шопена.

Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Поторопитесь – в зале помещаются только 170 счастливцев!

Информация о концерте и предварительные и групповые заявки на билеты: +370 677 00699.

Вечер после концерта (ужин в узком кругу и музицирование Маэстро для друзей): +370 647 40 255.
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Александр Исаков
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231
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добавлена сегодня, 16 августа, 09:40

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