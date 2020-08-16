Ваш адвокат

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Моя дочь с мужем и несовершеннолетними детьми – сыном и дочерью - уехала в Англию, там в настоящее время проживает и работает. Своё материальное положение она значительно улучшила, так как в Литве долгое время не могла найти работу по специальности, однако семейная жизнь дала трещину. Муж ушёл к другой женщине, тоже эмигрантке из Литвы, и почти перестал заботиться о семье и детях. Дочь собирается разводиться, однако в Англии это сделать очень сложно.



Объясните, пожалуйста, можно ли расторгнуть брак в Литве и как это сделать. Они оба - граждане Литвы, в другой стране проживают временно.



Л.Б., Вильнюс



Статья 784 Гражданско-про­цессуального кодекса Литовской Республики гласит, что судам Литовской Республики подсудны семейные дела, если хотя бы один из супругов является гражданином Литовской Республики. То есть, исходя из данной нормы права, ваша дочь может обращаться с иском о расторжении брака в литовский суд. Статья 784 Гражданско-про­цессуального кодекса Литовской Республики гласит, что судам Литовской Республики подсудны семейные дела, если хотя бы один из супругов является гражданином Литовской Республики. То есть, исходя из данной нормы права, ваша дочь может обращаться с иском о расторжении брака в литовский суд. По общему правилу исковое заявление подаётся в суд по месту жительства ответчика. Если ответчик не проживает в Литве, то иск может быть подан по его последнему известному в Литве месту жительства.



Рассматривая дело о расторжении брака, суд решает все связанные с этим вопросы, а именно – раздел совместно нажитого имущества, распределение кредитных обязательств (если они есть), определение места жительства детей с одним из супругов, присуждение содержания на несовершеннолетних детей.



Если ваша дочь не сможет приехать в Литву для сбора необходимых для суда документов, а также лично присутствовать в суде при рассмотрении дела, то она может заключить договор с литовским адвокатом, который будет вести дело и представлять её интересы в суде.



Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214, Вильнюс. Тел.: (8 5) 275 28 38, (8 686) 26046. Эл.почта: adnotem@gmail.com



Вопросы можно присылать на адрес конторы или редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 137 раз Комментарии