Правнучка защищает честь семьи Хрущёвых 🔊 Воспроизвести У книжной полки



Душе Никиты Сергеевича нет ни христианского пoкoя, ни человеческого забвения. Десятки лет трясут его косточки: только что завершились дискуссии о таинственной смерти его сына Сергея, как на обозрение публики выставлена книга его правнучки - Нины Хрущёвой, журналистки и политолога, живущей в Америке и ведущей курс международных отношений в одном из престижных университетов США.



Нина Хрущёва (назовём её младшей, чтобы не путать с прабабушкой, женой Никиты Сергеевича) в публичном пространстве человек далеко не новый: она постоянный автор длиннющих передач на радио «Свобода» и прочих «голосах».



Конечно, речь идёт о современной России, её прошлом, настоящем и будущем, и делается это без крайностей, с налётом доброжелательности и на хорошем русском языке. В таком духе выдержана и её книга. Нина Хрущёва (назовём её младшей, чтобы не путать с прабабушкой, женой Никиты Сергеевича) в публичном пространстве человек далеко не новый: она постоянный автор длиннющих передач на радио «Свобода» и прочих «голосах».Конечно, речь идёт о современной России, её прошлом, настоящем и будущем, и делается это без крайностей, с налётом доброжелательности и на хорошем русском языке. В таком духе выдержана и её книга.



Внешне книга посвящена истории нескольких поколений семейства Хрущёвых, хотя начинается и заканчивается попытками отстоять доброе имя сына Хрущёва, Леонида Никитича, являющегося для автора книги дедом.



Не пересказывая многократно перемытых журналистами деталей, отметим, что книга вносит некоторый элемент новизны в обстоятельства гибели Леонида Хрущёва, ещё одного сына Никиты Сергеевича. Наиболее интересна в этом пятая глава книги - «Его дьявол утащил», где подводятся итоги многолетних исследований и рассказывается об обстоятельствах обнаружения автором могилы деда. Как ни странно, но такое заявление сделано после десятилетий поисков, в том числе и во времена правления Хрущёва.



Леонид пропал без вести, после воздушного боя рядом с городом Жиздрой (Калужская область). После этого начались утверждения о его сдаче в плен немцам и последующем расстреле. После ХХ съезда КПСС в печати гуляла версия о том, что Хрущёв на коленях просил Сталина помиловать сына, по другой версии - выкрасть из плена. И, мол, отказ Сталина и есть причина всей разоблачительной деятельности Хрущёва. Однако Сталин посмертно наградил Леонида Хрущёва орденом Отечественной войны как павшего в бою. Так что плен – просто журналистский бред.



Хрущёва Н. Пропавший сын Хрущёва, или Когда ГУЛАГ в головах. М. АИРО-ХХ1. 2019. 208 с.



И всё-таки эта книга о … Никите Сергеевиче Хрущёве, а повесть о его сыне – лишь лакмусовая бумажка, которая показывает, как относятся к Никите Сергеевичу и его времени. Если Хрущёв в почёте – о сыне забыли, Хрущёв в поношении – и сын выставляется как предатель и кoллaборационист.



По-человечески понятны страницы, рассказывающие, каким добрым и честным человеком был прадед писательницы: только у Никиты Сергеевича не было ГУЛАГа в голове!



Вот только правнучка преображается, когда переходит к оценке деятельности Никиты Сергеевича и современных руководителей России.



Хрущёв – обладатель набора черт либерального лидера, умеющий признавать свои ошибки, изживший признаки «великодержавности». И Крым-то он отдал как демократ-федералист, стремясь рассредоточить власть. Этот шаг Нина Хрущёва-младшая использует как базу для критики будущих «империалистов в Кремле». Хрущёв ниспроверг тоталитаризм, однако народ, тоскуя по сильной руке, породил Путина, а Путин установил режим, аналогичный сталинскому.



Автору этих строк в бурные девяностые пришлось дискутировать с Сергеем Хрущёвым, совершавшим тогда турне по городам и весям. Сын первого секретаря говорил о двух делах Никиты Сергеевича. Во-первых, о Крыме. Он утверждал, что после выселения крымских татар Крым был пустым пространством и у Российской Федерации, чьей частью он являлся, не было ни интереса к этой территории, ни сил для её заселения (к сведению: по данным за 1939 год, русских в Крыму было 49,58%, украинцев – 13,68%, крымских татар – 19,43%, а белорусская земля во время войны потеряла каждого четвёртого. – Прим. автора).



Во-вторых, Сергей очень эмоционально возражал критикам массовой панельной застройки Москвы, а потом и всей страны. Термин «хрущёвки» буквально бесил его:



- Надо было вытащить страну из подвалов, где она пребывала спустя столько лет и после войны.



Нину Хрущёву–младшую пришлось видеть в конце прошлого года, когда она выступала в Минске, в интеллектуальном клубе нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. Из множества метких и не лишённых глубины её высказываний (книга тогда ещё не появилась) запомнились оценки Владимира Путина:



- Он смотрит только назад и только на себя… Он берёт историю и пытается использовать её в современных условиях.



Как видим, наследники Никиты Сергеевича стоят на своих твёрдых исторических позициях. Книга написана по всем меркам массовой литературы: в ней множество подробнейших описаний быта, семейной и личной жизни Леонида Хрущёва (считай, самого Никиты Сергеевича!), семейных записок, частных расследований – всего, что даёт реальное представление об образе жизни детей, да и семей высшей советской номенклатуры.



Любители посмаковать «что-то такое» растащат всё это на фильмы, передачи, а то и романы! Впрочем, и оригинальности автору не занимать: она называет свою семью «кланом», позиционирует её не только как обладателя высшего социального статуса, но и как аристократический союз с патрицианским мироощущением.



В книге две основные позиции: взгляд Хрущёвых на мир и взгляд мира на Хрущёвых.



Видимо, у Никиты Сергеевича было что-то генетически очень сильное, если потомки следуют его заветам и спустя многие десятилетия. В России она получила прекрасную аудиторию – в течение года её издали большими тиражами разные издательства; а уж об интернете, всевозможных критиках, газетчиках и прочей околоинтеллектуальной братии и говорить не приходится.Внешне книга посвящена истории нескольких поколений семейства Хрущёвых, хотя начинается и заканчивается попытками отстоять доброе имя сына Хрущёва, Леонида Никитича, являющегося для автора книги дедом.Не пересказывая многократно перемытых журналистами деталей, отметим, что книга вносит некоторый элемент новизны в обстоятельства гибели Леонида Хрущёва, ещё одного сына Никиты Сергеевича. Наиболее интересна в этом пятая глава книги - «Его дьявол утащил», где подводятся итоги многолетних исследований и рассказывается об обстоятельствах обнаружения автором могилы деда. Как ни странно, но такое заявление сделано после десятилетий поисков, в том числе и во времена правления Хрущёва.Леонид пропал без вести, после воздушного боя рядом с городом Жиздрой (Калужская область). После этого начались утверждения о его сдаче в плен немцам и последующем расстреле. После ХХ съезда КПСС в печати гуляла версия о том, что Хрущёв на коленях просил Сталина помиловать сына, по другой версии - выкрасть из плена. И, мол, отказ Сталина и есть причина всей разоблачительной деятельности Хрущёва. Однако Сталин посмертно наградил Леонида Хрущёва орденом Отечественной войны как павшего в бою. Так что плен – просто журналистский бред.Семья Хрущёва уже в этом веке подавала иски в защиту имени Леонида Никитича, но безрезультатно. Другое дело - где пропал сын Хрущёва, хотя на войне пропали сотни тысяч людей. Правнучка утверждает, что он погиб в воздушном бою и похоронен в братской могиле, а его инициалы и фамилия полностью совпадают с именами, выбитыми на обелиске.И всё-таки эта книга о … Никите Сергеевиче Хрущёве, а повесть о его сыне – лишь лакмусовая бумажка, которая показывает, как относятся к Никите Сергеевичу и его времени. Если Хрущёв в почёте – о сыне забыли, Хрущёв в поношении – и сын выставляется как предатель и кoллaборационист.По-человечески понятны страницы, рассказывающие, каким добрым и честным человеком был прадед писательницы: только у Никиты Сергеевича не было ГУЛАГа в голове!Вот только правнучка преображается, когда переходит к оценке деятельности Никиты Сергеевича и современных руководителей России.Хрущёв – обладатель набора черт либерального лидера, умеющий признавать свои ошибки, изживший признаки «великодержавности». И Крым-то он отдал как демократ-федералист, стремясь рассредоточить власть. Этот шаг Нина Хрущёва-младшая использует как базу для критики будущих «империалистов в Кремле». Хрущёв ниспроверг тоталитаризм, однако народ, тоскуя по сильной руке, породил Путина, а Путин установил режим, аналогичный сталинскому.Автору этих строк в бурные девяностые пришлось дискутировать с Сергеем Хрущёвым, совершавшим тогда турне по городам и весям. Сын первого секретаря говорил о двух делах Никиты Сергеевича. Во-первых, о Крыме. Он утверждал, что после выселения крымских татар Крым был пустым пространством и у Российской Федерации, чьей частью он являлся, не было ни интереса к этой территории, ни сил для её заселения (к сведению: по данным за 1939 год, русских в Крыму было 49,58%, украинцев – 13,68%, крымских татар – 19,43%, а белорусская земля во время войны потеряла каждого четвёртого. – Прим. автора).Во-вторых, Сергей очень эмоционально возражал критикам массовой панельной застройки Москвы, а потом и всей страны. Термин «хрущёвки» буквально бесил его:- Надо было вытащить страну из подвалов, где она пребывала спустя столько лет и после войны.Нину Хрущёву–младшую пришлось видеть в конце прошлого года, когда она выступала в Минске, в интеллектуальном клубе нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. Из множества метких и не лишённых глубины её высказываний (книга тогда ещё не появилась) запомнились оценки Владимира Путина:- Он смотрит только назад и только на себя… Он берёт историю и пытается использовать её в современных условиях.Как видим, наследники Никиты Сергеевича стоят на своих твёрдых исторических позициях. Книга написана по всем меркам массовой литературы: в ней множество подробнейших описаний быта, семейной и личной жизни Леонида Хрущёва (считай, самого Никиты Сергеевича!), семейных записок, частных расследований – всего, что даёт реальное представление об образе жизни детей, да и семей высшей советской номенклатуры.Любители посмаковать «что-то такое» растащат всё это на фильмы, передачи, а то и романы! Впрочем, и оригинальности автору не занимать: она называет свою семью «кланом», позиционирует её не только как обладателя высшего социального статуса, но и как аристократический союз с патрицианским мироощущением.В книге две основные позиции: взгляд Хрущёвых на мир и взгляд мира на Хрущёвых.Видимо, у Никиты Сергеевича было что-то генетически очень сильное, если потомки следуют его заветам и спустя многие десятилетия. Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: общество, история Ключевые слова: хрущев, Хрущёва Нина, Пропавший сын Хрущёва, или Когда ГУЛАГ в головах, Никита Сергеевич Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 158 раз Комментарии