А вы не ошиблись?

Письмо в редакцию
Наверное, произошла какая-то досадная ошибка. Думаю, что ни один из умельцев-победителей не проявил столько умения, фантазии, художественного вымысла и вкуса, многолетнего трудолюбия, как Галина Харбедия, создавшая своими руками в течение 10 лет более 150 кукол размером в человеческий рост, одев их в прекрасные наряды, сшитые своими же руками.
Надо сказать, что все материальные затраты на создание кукол - из её небольшой пенсии. В создании кукол - вся её жизнь. И вообще, она создала Народный музей многонациональных кукол, дважды была победительницей белорусских выставок-конкурсов кукол.
Благодарна за награждение автора статьи - Людмилы Ганотиной. Жаль, что с водой выплеснули и ребёнка.
Большая просьба к жюри: сделайте, пожалуйста, поправку.
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Уважаемая Галина Тигриевна!
У жюри были несколько иные критерии: для нас было важно в первую очередь рассказать о людях умелых и творчески мыслящих, поддержать их, показать другим пример в условиях домашнего коронавирусного сидения.
И, конечно, в их число входит и прекрасная кукольница Галина Харбедия, статья о творчестве которой была опубликована в «Обзоре» в рамках нашего конкурса.
А определение победителей в подобных случаях - это такой субъективный процесс, он всегда был таким и всегда будет.
Это ведь не секунды и метры.
«Обзор» очень надеется, что позиция газеты понятна каждому из участников конкурса, и что никто из народных умельцев, о ком мы рассказали на своих страницах и на сайте, не в обиде на организаторов.
Кстати, ждём от победителей и лауреатов конкурса письма с указанием адресов, по которым будут высланы грамоты и призы.
С радостью примем от читателей предложения кандидатур нового конкурса – «Наши руки не для скуки–2», уже стартовавшего в первых числах августа.
Большая просьба к жюри: сделайте, пожалуйста, поправку.
С тёплыми чувствами Галина УДОВЕНКО, Висагинас
***
Ответ «Обзора»
Уважаемая Галина Тигриевна!
У жюри были несколько иные критерии: для нас было важно в первую очередь рассказать о людях умелых и творчески мыслящих, поддержать их, показать другим пример в условиях домашнего коронавирусного сидения.
И, конечно, в их число входит и прекрасная кукольница Галина Харбедия, статья о творчестве которой была опубликована в «Обзоре» в рамках нашего конкурса.
А определение победителей в подобных случаях - это такой субъективный процесс, он всегда был таким и всегда будет.
Это ведь не секунды и метры.
«Обзор» очень надеется, что позиция газеты понятна каждому из участников конкурса, и что никто из народных умельцев, о ком мы рассказали на своих страницах и на сайте, не в обиде на организаторов.
Кстати, ждём от победителей и лауреатов конкурса письма с указанием адресов, по которым будут высланы грамоты и призы.
С радостью примем от читателей предложения кандидатур нового конкурса – «Наши руки не для скуки–2», уже стартовавшего в первых числах августа.
С уважением Александр ШАХОВ, главный редактор газеты «Обзор»