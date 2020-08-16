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А вы не ошиблись?

Письмо в редакцию


Галина Харбедия
Прочла внимательно статью об итогах конкурса «Наши руки не для скуки», который проводила газета «Обзор», и была крайне удивлена, что среди победителей нет нашей замечательной кукольницы Галины Харбедия.

Наверное, произошла какая-то досадная ошибка. Думаю, что ни один из умельцев-победителей не проявил столько умения, фантазии, художественного вымысла и вкуса, многолетнего  трудолюбия, как Галина Харбедия, создавшая своими руками в течение 10 лет более 150 кукол размером в человеческий рост, одев их в прекрасные наряды, сшитые своими же руками.

Надо сказать, что все материальные затраты на создание кукол - из её небольшой пенсии. В создании кукол - вся её жизнь. И вообще, она создала Народный музей многонациональных кукол, дважды была победительницей белорусских выставок-конкурсов кукол.
Благодарна за награждение автора статьи - Людмилы Ганотиной. Жаль, что с водой выплеснули и ребёнка.

Большая просьба к жюри: сделайте, пожалуйста, поправку.

С тёплыми чувствами Галина УДОВЕНКО, Висагинас

***

Ответ «Обзора»

Уважаемая Галина Тигриевна!

У жюри были несколько иные критерии: для нас было важно в первую очередь рассказать о людях умелых и творчески мыслящих, поддержать их, показать другим пример в условиях домашнего коронавирусного сидения.

И, конечно, в их число входит и прекрасная кукольница Галина Харбедия, статья о творчестве которой была опубликована в «Обзоре» в рамках нашего конкурса.

А определение победителей в подобных случаях - это такой субъективный процесс, он всегда был таким и всегда будет.

Это ведь не секунды и метры.

«Обзор» очень надеется, что позиция газеты понятна каждому из участников конкурса, и что никто из народных умельцев, о ком мы рассказали на своих страницах и на сайте, не в обиде на организаторов.

Кстати, ждём от победителей и лауреатов конкурса письма с указанием адресов, по которым будут высланы грамоты и призы.

С радостью примем от читателей предложения кандидатур нового конкурса – «Наши руки не для скуки–2», уже стартовавшего в первых числах августа.

С уважением Александр ШАХОВ, главный редактор газеты «Обзор»
Александр ШАХОВ, "Обзор"
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, Галина Харбедия, «Наши руки не для скуки»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231
статья прочитана 159 раз
добавлена сегодня, 16 августа, 12:20

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