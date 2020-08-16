Новости «Tele2»: распродажа телефонов и телевизоры за первоначальный взнос в 1 евро 🔊 Воспроизвести







Для мечтающих о новом смартфоне или телевизоре настала самая благоприятная пора. Сейчас они продаются с особыми скидками. Предложением уже можно воспользоваться в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.



Смартфоны всего от 3,09 евро/мес.



На летней распродаже – большой выбор моделей популярных смартфонов «iPhone», «Samsung», «Huawei» и «Xiaomi» по очень хорошим ценам. На них предоставляются скидки до 37 проц.



Сейчас вы можете сэкономить, купив полюбившуюся пользователям модель «Samsung Galaxy S10» (128 Гб). Её ценят за



6,1-дюймовый экран «Super Amoled» с разрешением 2K и тройную мощную камеру. Стоимость этого смартфона при уплате всей суммы сразу без договора – 549 евро.



По особой цене сейчас продаётся и модель «Samsung Galaxy A41» (64 Гб). Её стоимость при уплате всей суммы сразу без договора составляет всего 239 евро. На летней распродаже – большой выбор моделей популярных смартфонов «iPhone», «Samsung», «Huawei» и «Xiaomi» по очень хорошим ценам. На них предоставляются скидки до 37 проц.Сейчас вы можете сэкономить, купив полюбившуюся пользователям модель «Samsung Galaxy S10» (128 Гб). Её ценят за6,1-дюймовый экран «Super Amoled» с разрешением 2K и тройную мощную камеру. Стоимость этого смартфона при уплате всей суммы сразу без договора – 549 евро.По особой цене сейчас продаётся и модель «Samsung Galaxy A41» (64 Гб). Её стоимость при уплате всей суммы сразу без договора составляет всего 239 евро.



Фанаты «Huawei» смогут выбрать из 4 разных моделей: «Huawei P30 Lite», «Huawei P40 Pro», «Huawei P40 Lite» и «Huawei P40». Последний смартфон удивит стильным дизайном и батареей ёмкостью 3800 мАч. Сейчас его стоимость при уплате всей суммы сразу без договора составляет всего 559 евро (неакционная цена – 799 евро).



Есть хорошие новости и для тех, кто планирует приобрести смартфон «Xiaomi», – на модели «Xiaomi Mi 10», «Xiaomi Mi 10 Lite» и «Xiaomi Redmi 9» в период распродажи также предоставляются отличные скидки.











Первоначальный взнос за телевизор – всего 1 евро



Выгодное предложение подготовлено и для тех, кто думает о приобретении нового телевизора. В настоящее время в торговой сети бытовой электроники «Avitela» с планом «Свободный интернет «Tele2» можно приобрести телевизор на особо выгодных условиях – сделав первоначальный взнос в размере 1 евро, без какого бы то ни было увеличения цены.



Акция на телевизоры действует при приобретении одного из трёх планов «Свободный интернет «Tele2»: 100 Гб данных за 8,90 евро/мес., 200 Гб данных за 15,90 евро/мес. или безлимитного плана по специальной цене – всего 15,90 евро/мес. и заключении договора на 24 месяца.



На привлекательных условиях сейчас можно приобрести популярные модели телевизоров «LED», «OLED» или «QLED». В предложении участвуют телевизоры «Samsung», «Sony», «Philips», «LG», «Toshiba», «Hisense», «TCL» и других полюбившихся потребителям марок. При заказе телевизора с планом «Свободного интернета» на 24 месяца его цена начинается всего от 9,08 евро/мес.



Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. Отличное предложение ждёт и поклонников «Apple» – скидки предоставляются на последние модели «iPhone 11 Pro», «iPhone 11 Pro Max» и «iPhone 7». Так, «Phone 11 Pro Max» с 64 Гб внутренней памяти и 6,5-дюймовым экраном «Super Retina XDR» сейчас можно приобрести на 150 евро дешевле. Модель отличается особенно выносливой батареей, мощным процессором «A13 Bionic» и камерой, фотографирующей с разрешением 4К.Фанаты «Huawei» смогут выбрать из 4 разных моделей: «Huawei P30 Lite», «Huawei P40 Pro», «Huawei P40 Lite» и «Huawei P40». Последний смартфон удивит стильным дизайном и батареей ёмкостью 3800 мАч. Сейчас его стоимость при уплате всей суммы сразу без договора составляет всего 559 евро (неакционная цена – 799 евро).Есть хорошие новости и для тех, кто планирует приобрести смартфон «Xiaomi», – на модели «Xiaomi Mi 10», «Xiaomi Mi 10 Lite» и «Xiaomi Redmi 9» в период распродажи также предоставляются отличные скидки.Выгодное предложение подготовлено и для тех, кто думает о приобретении нового телевизора. В настоящее время в торговой сети бытовой электроники «Avitela» с планом «Свободный интернет «Tele2» можно приобрести телевизор на особо выгодных условиях – сделав первоначальный взнос в размере 1 евро, без какого бы то ни было увеличения цены.Акция на телевизоры действует при приобретении одного из трёх планов «Свободный интернет «Tele2»: 100 Гб данных за 8,90 евро/мес., 200 Гб данных за 15,90 евро/мес. или безлимитного плана по специальной цене – всего 15,90 евро/мес. и заключении договора на 24 месяца.На привлекательных условиях сейчас можно приобрести популярные модели телевизоров «LED», «OLED» или «QLED». В предложении участвуют телевизоры «Samsung», «Sony», «Philips», «LG», «Toshiba», «Hisense», «TCL» и других полюбившихся потребителям марок. При заказе телевизора с планом «Свободного интернета» на 24 месяца его цена начинается всего от 9,08 евро/мес.Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. Инф. «Обзора» Категории: технологии, дом и быт Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 60 раз Комментарии