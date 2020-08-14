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«Октоберфест» перебирается в Вильнюс



Хотя в Германии знаменитый фестиваль «Октоберфест» в этом году не состоится, он самым чудесным образом возродится на Ратушной площади Вильнюса.

Литовская версия фестиваля с немецкой музыкой и гастрономической программой явится публике во время «Немецких каникул» уже в ближайшие выходные, 14-16 августа.

Перенесут немецкие традиции

«Трёхдневный фестиваль немецкой еды и напитков - это особый опыт, который многие литовцы испытали в самой Германии. Однако теперь, когда обстоятельства ограничивают возможность свободного передвижения, настоящую атмосферу этого немецкого фестиваля можно будет почувствовать и в Вильнюсе», - говорит Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского городского агентства по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius».
Фестиваль начнётся с традиционного пивного марша «Октоберфеста» и выбивания пробки из пивной бочки. Собравшиеся смогут отведать традиционные немецкие блюда и напитки. Атмосферу литовского «Октоберфеста» создаст коллектив баварской музыки «Allegretto».

Собравшиеся смогут испытать свои силы и удачу, ударяя молотом и раскручивая «Круг счастья», а также участвуя в других весёлых конкурсах и играх, без которых немыслим этот праздник, имеющий глубокие традиции.

Глава «Go Vilnius» напоминает, что на выходные в «Немецкие каникулы» также действуют скидки на приезд и проживание в Вильнюсе, на развлечения, экскурсии и питание - специальный код можно получить, зарегистрировавшись на сайте проекта.

Первый «Октоберфест» прошёл в Мюнхене ещё в 1810 году, а в наше время (но не в этом году) фестиваль ежегодно посещают около 7 миллионов человек. В прошлом году посетители фестиваля съели 60 тысяч сосисок и колбасок и почти столько же свиных ножек (karka), и выпили 7,5 миллиона (!) литров пива.

Откроется «Дымовая фабрика»

В субботу в программе «Немецких каникул» запланирована презентация ​​новой достопримечательности – это «Дымовая фабрика», расположенная в Ново-Вильне, на территории бывшей фабрики по производству кос.

Сегодня немногие знают, что эта фабрика, основанная в XIX веке немцем Эмилем Позелем, была в то время крупнейшей в мире. Посетители смогут осмотреть это строение 1882 года и послушать интересные истории, в том числе и о том, что Э.Позель привёз на свою фабрику не только самые передовые фабричные технологии того времени, а также опытных рабочих, но и западную культуру, отношение к бизнесу и к людям.

Во время экскурсий можно будет узнать много других интересных исторических историй, например, о находившемся здесь замке герцога Альшийского.

В выходные дни во дворе «Дымовой фабрики» будет действовать терраса с немецкой кухней с традиционными блюдами и напитками с фестивалей на открытом воздухе, а дети смогут увидеть спектакль Настольного театра. Вечером будет показан немецкий фильм «С другой стороны» (Auf der Anderen Seite).

Вспомним творчество Людвига ван Бетховена

Ещё одно мероприятие, которое нельзя пропустить, - это концерт красивейших произведений известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена, посвящённый его 250-летнему юбилею.

Бесплатный концерт в костёле св. Котрины подарят публике пианистка Онуте Гражините, победительница многих национальных и международных конкурсов, и виолончелист Эдвард Александр Кинг из Новой Зеландии.

Во время «Немецких каникул» жителей и гостей Вильнюса ждёт множество других развлечений и открытий: кино, экскурсии, концерты, выставки.

Полную программу мероприятий можно найти на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

Организаторы фестиваля подчёркивают, что во время его проведения большое внимание будет уделено безопасности, участникам мероприятий рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, а в помещениях носить маски.
"Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Октоберфест»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231
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добавлена сегодня, 14 августа, 09:00

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