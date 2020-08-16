Где жить опасно? 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



7 августа в Вильнюсе, в микрорайоне Лаздинай, на 15-м этаже многоквартирного дома обвалился балкон. Во время инцидента никто не пострадал, однако из-за трещин в конструкции дома эвакуировали жителей нескольких квартир.



После инцидента главный архитектор Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал, что этот инцидент показал, что многоквартирные дома, построенные в советское время, нельзя считать безопасными. О домах, построенных в довоенное и в царское время, главный архитектор ничего не сказал.



Заведующая отделом администрирования жилыми помещениями Вильнюсского муниципалитета Эгле Шлаюте рассказала порталу ru.delfi.lt, что известно о причинах инцидента.



«По предварительным данным, помещения безопасны, в них можно жить. Эвакуирован только житель первого этажа, поскольку там сломано перекрытие. Причина обвала, возможно, тяжёлая железобетонная конструкция массой 2 тонны, виcевшая на двух узлах. Кроме того, владельцы застеклили балкон не по проекту, это вызвало тепличный эффект, началась эрозия, конструкции не выдержали, и перегородка упала», – сказала она. После инцидента главный архитектор Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал, что этот инцидент показал, что многоквартирные дома, построенные в советское время, нельзя считать безопасными. О домах, построенных в довоенное и в царское время, главный архитектор ничего не сказал.Заведующая отделом администрирования жилыми помещениями Вильнюсского муниципалитета Эгле Шлаюте рассказала порталу ru.delfi.lt, что известно о причинах инцидента.«По предварительным данным, помещения безопасны, в них можно жить. Эвакуирован только житель первого этажа, поскольку там сломано перекрытие. Причина обвала, возможно, тяжёлая железобетонная конструкция массой 2 тонны, виcевшая на двух узлах. Кроме того, владельцы застеклили балкон не по проекту, это вызвало тепличный эффект, началась эрозия, конструкции не выдержали, и перегородка упала», – сказала она. По её словам, есть данные о том, что в Вильнюсе может быть около 2000 таких балконов.



«Насколько мне известно, администраторы готовят проекты, мэрия готовит финансирование, в Старом городе – до 50% суммы. Сегодня за счёт этих средств уже починили 600 балконов, всего выделили на работы 700 тысяч евро», – сказала Шлаюте.



Она указала, что за состояние дома отвечают его владельцы.



«Если выяснится, что виноват председатель товарищества, ему грозит административная ответственность», – сказала Шлаюте.



По её мнению, в том, что касается пятничного инцидента, виноваты могут быть и владельцы квартиры.



«В первую очередь сами хозяева виноваты в случившемся. Они должны были осознать, что нельзя самовольно делать то, чего нет в проекте. Думаю, ответственность лежит на них. За этим должна следить Государственная инспекция по строительству и планированию территорий», – сказала специалист.



Шлаюте заметила, что муниципалитет не может наказывать жителей, которые самовольно застеклили балконы.



«Если они хотят это сделать, должны обратиться в муниципалитет и получить разрешение, а перед этим – получить разрешение других жильцов», – объяснила она, правда, не могла точно сказать, сколько таких разрешений выдал муниципалитет.



Шлаюте рассказала, что иногда владельцы квартир не впускают специалистов к себе домой. «А ведь только изнутри можно увидеть деформацию. С улицы не видно. Если владелец помещения внутрь не пускает, мы обращаемся в суд. Только суд может разрешить войти на территорию, находящуюся в частной собственности», – сказала она. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 193 раза Комментарии