Ещё один гигант

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После того как компания «Vilniaus vandenys» подписала с подрядчиком договор о реконструкции очистных сооружений, официально началась реализация реновации этого крупнейшего в стране и единственного подобного объекта.



Планируемая продолжительность работ - три года, а инвестиции компании в реконструкцию очистных сооружений достигают рекордной суммы - почти 44 миллиона евро.



«Из-за объёмов запланированных работ по реконструкции очистных сооружений, а также из-за рекордных инвестиций и особенности целей, связанных не только с очисткой сточных вод, но и с охраной окружающей среды, мы можем назвать этот проект проектом десятилетия. С его помощью мы стремимся не только улучшить качество предоставляемых городу услуг по очистке стоков, но и обеспечить избавление от тех загрязнений, которые раньше очистные сооружения не могли очистить. А сбрасывая более чистые стоки, мы больше бережём природу», - пояснил Марюс Швайкаускас, генеральный директор «Vilniaus vandenys». Планируемая продолжительность работ - три года, а инвестиции компании в реконструкцию очистных сооружений достигают рекордной суммы - почти 44 миллиона евро.«Из-за объёмов запланированных работ по реконструкции очистных сооружений, а также из-за рекордных инвестиций и особенности целей, связанных не только с очисткой сточных вод, но и с охраной окружающей среды, мы можем назвать этот проект проектом десятилетия. С его помощью мы стремимся не только улучшить качество предоставляемых городу услуг по очистке стоков, но и обеспечить избавление от тех загрязнений, которые раньше очистные сооружения не могли очистить. А сбрасывая более чистые стоки, мы больше бережём природу», - пояснил Марюс Швайкаускас, генеральный директор «Vilniaus vandenys». По словам главы «Vilniaus vandenys», городские очистные сооружения Вильнюса, проработавшие более трёх десятилетий, морально устарели и не могут справиться со всеми достающимися им проблемами. Город расширяется, растут объёмы стоков, их концентрация из-за чрезмерного использования химикатов в промышленности и в быту, с чем специалисты по водным ресурсам ранее не сталкивались.



«Реконструкция вильнюсских очистных сооружений - это стратегически важный для «Vilniaus vandenys» шаг в деле улучшения качества услуг по очистке сточных вод для города и его жителей. Не менее значительным является стремление компании создавать более чистый и зелёный город, в котором мы живём и который оставим для будущих поколений», - так поэтически обрисовал картинку заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.



После реконструкции возрастут производственные мощности данной станции – она сможет очищать до 30 % больше стоков и примерно на одну пятую больше - загрязнений, попадающих в систему вместе со сточными водами.



Если, по данным за 2019 год, из-за высокой концентрации загрязняющих веществ очистные сооружения могли очищать только 106 тысяч кубометров стоков в сутки и почти 55 тонн различных загрязняющих веществ, то после реконструкции станция сможет очищать за сутки уже более 160 тысяч кубометров сточных вод и более 67 тонн загрязняющих веществ. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Vilniaus vandenys Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 153 раза Комментарии