Тринадцатая пенсия? 🔊 Воспроизвести Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский



Лидер «Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей» (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский сказал, что пришло время «нашим пенсионерам получать тринадцатую пенсию».



Он не сомневается, что за четыре года возможно увеличить пенсии на 50%. «За последний год пенсии выросли на 10%. Мы считаем, что этот темп нужно сохранить - увеличивать на 12,5% в год, таким образом, за срок полномочий рост пенсии до 50% возможен», - заверил европарламентарий.



Председатель ИАПЛ-СХС подчеркнул также важность повышения минимальной заработной платы. «Такую зарплату получают 22% трудящихся нашей страны. В настоящее время минимальная заработная плата «на бумаге» составляет 609 евро, «на руки» - 444 евро. Мы считаем, что она может вырасти до 1000 евро. Мы будем стремиться к этому», - сказал Вальдемар Томашевский, добавив, что партия предлагает дополнительные источники финансирования упомянутых направлений - налогообложение банковских активов и крупных торговых сетей. Он не сомневается, что за четыре года возможно увеличить пенсии на 50%. «За последний год пенсии выросли на 10%. Мы считаем, что этот темп нужно сохранить - увеличивать на 12,5% в год, таким образом, за срок полномочий рост пенсии до 50% возможен», - заверил европарламентарий.Председатель ИАПЛ-СХС подчеркнул также важность повышения минимальной заработной платы. «Такую зарплату получают 22% трудящихся нашей страны. В настоящее время минимальная заработная плата «на бумаге» составляет 609 евро, «на руки» - 444 евро. Мы считаем, что она может вырасти до 1000 евро. Мы будем стремиться к этому», - сказал Вальдемар Томашевский, добавив, что партия предлагает дополнительные источники финансирования упомянутых направлений - налогообложение банковских активов и крупных торговых сетей. Говоря об инициативах, которые важны для каждого гражданина, Вальдемар Томашевский указал на необходимость до 5% снизить НДС на продукты питания, которые сейчас являются самыми дорогими в нашем регионе. «Мы будем вести социальный диалог с заинтересованными сторонами для достижения конечной цели - снижения цен в наших магазинах. Чтобы они были не выше, чем в соседних странах. Если это удалось другим странам с аналогичным уровнем ВВП и экономикой, я думаю, мы тоже можем и должны добиться этого», - сказал депутат Европарламента.



Вальдемар Томашевский, к слову, заметил, что как председатель партии он неоднократно призывал к дискуссиям председателей других партий, в том числе и Габриэлюса Ландсбергиса, но, по словам политика, лидер консеваторов боится дискуссий, боится фактов и не хочет дискутировать через СМИ. По материалам литовских СМИ Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 179 раз Комментарии