Тут пришла тётя Вера... И позвала на уроки 🔊 Воспроизвести



- Когда это уже у наших соседей всё будет так, как хочется литовским политикам, чтобы наши министры с сеймунасами смогли, наконец-то, заняться собственной системой образования, - вздохнула тётя Вера, размешивая сахар в чашке чая.



- Вы, наверное, хотели сказать, что им стоит заняться своим собственным образованием? – уточнил я деликатно у народного политолога.



- Ну, это тоже не помешало бы, но я всё же больше переживаю за систему просвещения в Литве в целом, - уточнила собеседница. – Мне как бывшему педагогу больно смотреть на то, что с годами качество образования в нашей стране, похоже, только падает.



- Вообще-то, это не только ваше субъективное мнение. Национальное агентство по образованию (НАО, есть у нас, оказывается, и такое) на прошлой неделе, информируя об итогах выпускных экзаменов, обратило внимание на то, что ухудшаются результаты экзаменов по математике и естественным наукам. Слава богу, что по английскому языку наши выпускники не сдают позиции, - сообщил я. - Директор НАО Рута Красаускене порадовала нас: «Результаты по английскому языку уже много лет прекрасные. Из 18 022 сдававших в этом году государственный экзамен по английскому на аттестат зрелости 9% кандидатов получили за него 100 баллов, а не сдал всего 1%». - Когда это уже у наших соседей всё будет так, как хочется литовским политикам, чтобы наши министры с сеймунасами смогли, наконец-то, заняться собственной системой образования, - вздохнула тётя Вера, размешивая сахар в чашке чая.- Вы, наверное, хотели сказать, что им стоит заняться своим собственным образованием? – уточнил я деликатно у народного политолога.- Ну, это тоже не помешало бы, но я всё же больше переживаю за систему просвещения в Литве в целом, - уточнила собеседница. – Мне как бывшему педагогу больно смотреть на то, что с годами качество образования в нашей стране, похоже, только падает.- Вообще-то, это не только ваше субъективное мнение. Национальное агентство по образованию (НАО, есть у нас, оказывается, и такое) на прошлой неделе, информируя об итогах выпускных экзаменов, обратило внимание на то, что ухудшаются результаты экзаменов по математике и естественным наукам. Слава богу, что по английскому языку наши выпускники не сдают позиции, - сообщил я. - Директор НАО Рута Красаускене порадовала нас: «Результаты по английскому языку уже много лет прекрасные. Из 18 022 сдававших в этом году государственный экзамен по английскому на аттестат зрелости 9% кандидатов получили за него 100 баллов, а не сдал всего 1%». - А вот по математике, как я слышала, ситуация нынче ухудшилась: экзамен по этому предмету сдали только 67,61% абитуриентов, что на 15% меньше, чем было год назад, - заметила соседка.



- Коронавирус виноват? Точнее, вызванная им необходимость в дистанционном обучении? – предположил я.



- Боюсь, что не только он. Я в субботнем номере газеты «Lietuvos rytas» прочитала, что в этом году во время экзамена по математике надо было набрать 9 баллов, или «точек», как их ещё называют, из 60 возможных. А обязательная планка нынче, к слову, была опущена на один балл. Мало того, многие экзаменационные задания, по мнению экспертов, были просто элементарными. Так что вряд ли полученные результаты можно оправдать одним «ковидом», - сказала тётя Вера.



- Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс из-за плохих результатов экзамена на аттестат зрелости по математике обещает с сентября изменения в общем образовании и увеличение объёмов помощи ученикам, - решил дополнить я.



- За счёт увеличения часов на математику? И что, сильно вырос уровень образования в Литве с той поры, как перешли с десятилетнего образования на 12-летнее? - прищурилась соседка.



- Как я понял, речь в данном случае идёт не об увеличении часов, а о том, что будут улучшать подготовку учителей, повышать их квалификацию, применять современные информационные технологии, помогать тем ученикам, которые собираются сдавать экзамены по математике и естественным наукам, - сказал я.



- Значит, очередной реформы министр не обещает? Это уже радует, - усмехнулась тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 101 раз Комментарии