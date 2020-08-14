Лучший способ сделать свою жизнь счастливее! 🔊 Воспроизвести







Как здорово, что в нашей сложной теперешней жизни есть что-то очень жизнеутверждающее, несущее счастье и здоровье!



Рады представить вам отличных тренеров, умельцев и энтузиастов, основателей в Литве такого замечательного направления боевых искусств, как Ушу Шаолинь (www.shaolin.lt).



Пусть не пугает никого слово: боевое. Ушу-культура являет собой широкий спектр составляющих, каждому - по желанию и возможностям в отношении мест для тренировок (в Вильнюсе их несколько) и времени (можно выбирать).



В занятиях/тренировках нет никакой монотонности, каждому уделяется максимальное внимание, и заниматься могут все: от мала до велика!



Принимаются дети от 6 лет (но если дети могут остаться одни на полтора часа или занимаются с родителями, то могут быть и младше). Рады представить вам отличных тренеров, умельцев и энтузиастов, основателей в Литве такого замечательного направления боевых искусств, как Ушу Шаолинь (www.shaolin.lt).Пусть не пугает никого слово: боевое. Ушу-культура являет собой широкий спектр составляющих, каждому - по желанию и возможностям в отношении мест для тренировок (в Вильнюсе их несколько) и времени (можно выбирать).В занятиях/тренировках нет никакой монотонности, каждому уделяется максимальное внимание, и заниматься могут все: от мала до велика!Принимаются дети от 6 лет (но если дети могут остаться одни на полтора часа или занимаются с родителями, то могут быть и младше).



Чтобы заранее ответить на возможные вопросы, выделим 4 основных момента при занятиях Ушу.











1. Универсальная физическая и подготовка - Тао Лу. Это разнообразные, очень интересные упражнения, укрепляющие вашу силу, кардиодеятельность, а также удивительные каты (коэны), техники, которые сделают вас растянутыми, пластичными, элегантными.



2. Ушу-Санда - это спарринги со своими правилами, непосредственно боевое искусство с упором на самооборону, с использованием разнообразного арсенала оружия.



3. Оздоровительное направление. Это цигун, оздоровительные комплексы, развитие правильного движения и концентрации.



4. Работа со своим внутренним миром: медитации, преодоление своих слабых сторон и развитие сильных.



И всё это - на основе скромности и доброжелательности, которые являются основополагающими в буддийской философии, являющейся основой философии Ушу. Это очень важный момент для родителей, отдающих своих детей на занятия, да и просто людей, которые хотят изменить свою жизнь и здоровье к лучшему.











Ушу Шаолинь - это боевое искусство, основанное исключительно на крепких моральных устоях, при этом в нём нет никаких догм, сектантства, ибо как мудро и правильно сказал Будда: «Если Тебе помогает то, чем Ты занимаешься, - занимайся дальше! Если нет – бросай и иди дальше!».



Младшим всегда полезно заниматься рядом со старшими. Это лучший пример, придаёт дополнительную серьёзность занятиям. И это не говоря о том, что каждый найдёт себе замечательных друзей для общения.



Лето заканчивается, и лучшее решение для оптимизма, начала новой успешной жизни - это пойти заниматься Ушу Шаолинь!



Пока в Вильнюсе, но онлайн занятия могут проводиться на всех языках независимо от географической расположенности.



Два телефона, по которым вы можете (на любом языке) получить исчерпывающую информацию у прекрасных тренеров и ещё раз убедиться в правильности выбора: +370 656 45257 и +370 620 71996 (без выходных). Верхней возрастной планки не существует - приходят заниматься даже сеньоры старше 80 лет! Всё делается для того, чтобы занимающийся получил удовольствие, был здоров, а не для какого-то спортивного результата.Чтобы заранее ответить на возможные вопросы, выделим 4 основных момента при занятиях Ушу.1. Универсальная физическая и подготовка -. Это разнообразные, очень интересные упражнения, укрепляющие вашу силу, кардиодеятельность, а также удивительные каты (коэны), техники, которые сделают вас растянутыми, пластичными, элегантными.2.- это спарринги со своими правилами, непосредственно боевое искусство с упором на самооборону, с использованием разнообразного арсенала оружия.3.направление. Это цигун, оздоровительные комплексы, развитие правильного движения и концентрации.4. Работа со своим внутренним миром:, преодоление своих слабых сторон и развитие сильных.И всё это - на основе скромности и доброжелательности, которые являются основополагающими в буддийской философии, являющейся основой философии Ушу. Это очень важный момент для родителей, отдающих своих детей на занятия, да и просто людей, которые хотят изменить свою жизнь и здоровье к лучшему.Ушу Шаолинь - это боевое искусство, основанное исключительно на крепких моральных устоях, при этом в нём нет никаких догм, сектантства, ибо как мудро и правильно сказал Будда: «Если Тебе помогает то, чем Ты занимаешься, - занимайся дальше! Если нет – бросай и иди дальше!».Младшим всегда полезно заниматься рядом со старшими. Это лучший пример, придаёт дополнительную серьёзность занятиям. И это не говоря о том, что каждый найдёт себе замечательных друзей для общения.Лето заканчивается, и лучшее решение для оптимизма, начала новой успешной жизни - это пойти заниматься Ушу Шаолинь!Пока в Вильнюсе, но онлайн занятия могут проводиться на всех языках независимо от географической расположенности.Два телефона, по которым вы можете (на любом языке) получить исчерпывающую информацию у прекрасных тренеров и ещё раз убедиться в правильности выбора: +370 656 45257 и +370 620 71996 (без выходных). Инф. «Обзора» Категории: здоровье Ключевые слова: Ушу Шаолинь — статья прочитана 122 раза Комментарии