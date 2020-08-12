«Кинотавр» в этом году будет не фестивалем, а деловым форумом 🔊 Воспроизвести







В этом году кинофестиваль «Кинотавр» будет в большей степени не фестивалем, а деловым форумом. Об этом заявил президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский на пресс-конференции в Москве 5 августа.



В частности, по его словам, уже решено, что будет отменена светская часть.



Возглавит жюри полнометражных фильмов неоднократный победитель "Кинотавра" Борис Хлебников. Среди тех, кто будет в составе жюри, актер Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера, Дарья Златопольская, Екатерина Филиппова.



Жюри короткометражных фильмов возглавит Клим Шипенко, тоже неоднократный участник "Кинотавра" прошлых лет.



Планируется, по словам президента кинофестиваля, три деловых формата, и один из них - качественно новый, связанный с сериалами. В частности, по его словам, уже решено, что будет отменена светская часть.Возглавит жюри полнометражных фильмов неоднократный победитель "Кинотавра" Борис Хлебников. Среди тех, кто будет в составе жюри, актер Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера, Дарья Златопольская, Екатерина Филиппова.Жюри короткометражных фильмов возглавит Клим Шипенко, тоже неоднократный участник "Кинотавра" прошлых лет.Планируется, по словам президента кинофестиваля, три деловых формата, и один из них - качественно новый, связанный с сериалами. "Это - особое событие, которого не было раньше. Вызвано оно тем, что в последние 10-15 лет особое место стали занимать сериалы, сначала для эфирных каналов, потом платных, а последние года пальма первенства оказалась за стриминговыми платформами. Сериалы стали неотъемлемой территорией искусство кино.



Понимая, до какой степени бурно развился сегмент сериального кино, планируем просети питчинг сериальных проектов, к участию в котором приглашаем все ключевые российские стриминговые платформы, являющиеся основными источниками финансирования и дистрибюции сериалов- и Око, и МТС-Медиа, и другие",- также отметил Роднянский.



Одной из причин, почему несмотря ни на какие трудности, было решено проводить "Кинотавр" в реальном виде, является то, что фестиваль всегда был и остается местом, где рождается кино, продолжил Александр Роднянский.



"На фестивале всегда не только новые фильмы представляются зрителям, но здесь всегда происходят творческие истории, которые помогают делать работу свежо, инновационно и современно", - добавил президент кинофестиваля.



И с учетом того, что отмена Каннского кинофестиваля нанесла катастрофическим ударом не только для кинематографа, но и для смежных отраслей, было решено от проведения "Кинотавра" не отказываться.



Фильмом открытия 31-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" станет "Нос, или заговор не таких" Андрея Хржановского, также рассказал Александр Роднянский.



По его словам, данная "картина живет на пересечении разных жанров".



Традиционный приз, вручаемый на церемонии открытия кинофестиваля, в этом году будет вручен именно Андрею Юрьевичу Хржановскому.



В основном конкурсе покажут:



«Вмешательство», реж. Ксения Зуева



«Глубже!», реж. Михаил Сегал



«Город уснул», реж. Мария Игнатенко



«Доктор Лиза», реж. Оксана Карас



«Китобой», реж. Филипп Юрьев



«Конференция», реж. Иван И. Твердовский



«Кто-нибудь видел мою девчонку?», реж. Ангелина Никонова



«Маша», реж. Анастасия Пальчикова



«Пугало», реж. Дмитрий Давыдов



«Скажи ей», реж. Александр Молочников



«Трое», реж. Анна Меликян



«Хандра», реж. Алексей Камынин



«Человек из Подольска», реж. Семён Серзин



Вне конкурса покажут «UFO» Ивана и Геннадия Вырыпаевых



Фильм закрытия - не менее значимый - "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.



"Эта картина наверняка войдет в киноисторию как одна из самых ярких. Она рассказывает о многие годы остававшемся неизвестным расстреле демонстрации рабочих в 1962 году в Новочеркасске", - добавил Александр Роднянский.



Уровень картин, выдвигаемых на "Кинотавр", сохранился. Об этом заявила программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева на той же пресс-конференции в Москве.



По ее мнению, об этом свидетельствуют итоги работы отборочной комиссии, отсмотревшей несколько десятков фильмов на протяжении с декабря по май.



При этом она обратила внимание на весьма интересный момент последнего времени - "устойчивая феминизация кинопроизводства". Женщины- продюсеры участвовали в 9 фильмах, допущенных в итоговую программу, сценаристы - в семи, дважды выступили операторами тоже женщины. Из дебютных треть тоже снята женщинами.



"Женщины не просто поверили в себя, но и переигрывают мужчин в упорстве и способности уложиться в небольшие бюджеты", - добавила Ситора Алиева.



Анализируя тематические тенденции, Ситора Алиева отметила, что в прошлом году тенденция семьи в разных вариациях преобладала, то сейчас глубоко личные истории преобладают.



"Когда 9 фильмов основаны на реальных событиях- это уже тенденция и тренд", - добавила программный директор "Кинотавра".



Кроме того, сообщила она, в нынешнем году комедий очень много подавалось для участия в киносмотре, но большинство из них признаны наивными, очень примитивными историями, граничащими с хоум- видео, и по этой причине в финальную программу они допущены не были.



"Фестивали стали первой жертвой контента не всегда понятного, который в период пандемии стал размножаться невиданными темпами", - добавила программный директор "Кинотавра".



Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" готов к выполнению всех требований Роспотребнадзора, продолжил президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский.



При этом, по его словам, онлайна параллельно проводиться не будет, далеко не в последнюю очередь потому, что "Кинотавр" - это прежде всего фестиваль премьерного кино, и многие режиссеры и продюсеры просто не хотят того, чтобы их фильмы преждевременно и нелегально уходили в сеть.



"Именно это отличает от фестивалей, которые показывают панораму фильмов и подавляющее большинство продюсеров и авторов планируют выход фильмов в прокат. И в этой ситуации они предпочитают сохранять права онлайн- показов за собой" - также отметил Роднянский.



«"Кинотавр" состоится в обозначенные даты с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Маски — обязательны, антисептики — повсюду, кинотеатр "Зимний" будет дезинфицироваться между сеансами всеми возможными способами, рассадка — через одно место в шахматном порядке, при этом количество сеансов не увеличится. Каждый участник будет получать именные электронные билеты, но не факт, что в зал попадут все. Кто первым придет, тот и успеет. При этом организаторы оставляют за собой право перейти показывать фильмы под открытым небом — все зависит от эпидемиологической обстановки в данный момент", - добавил он.



При этом, обратил внимание Роднянский, если раньше благодаря сотрудничеству с "Кинорынком", через фестиваль в районе 4 с половиной тысяч людей проходило, то сейчас "пытаемся ограничиться участниками до 800 человек".



Но при этом, продолжил президент кинофестиваля, нельзя говорить, что власти города пришлось уговаривать для того, чтобы дали возможность провести "Кинотавр-2020" именно в эти сроки.



"Нас ждали, нас просили приехать. Программа культурная забита, не просто было неделю найти с 11 по 18-е сентября, но мы ее нашли", - добавил спикер. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: культура, в России Ключевые слова: «Кинотавр» — статья прочитана 150 раз Комментарии