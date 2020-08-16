Крупнейший врач, естествоиспытатель и философ средневековья 🔊 Воспроизвести Нет безнадежных больных. Есть только безнадежные врачи.



Авиценна



Авиценна принадлежит к числу величайших ученых Средней Азии. Философ и медик, естествоиспытатель и математик, поэт и литературовед, его имя стоит рядом с бессмертными именами великих мыслителей человечества.



Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина - таково полное имя одного из крупнейших учёных средневекового Востока, чьё латинизированное имя - Авиценна.



Хусейн ибн Сина родился 16 августа 980 г. в селении Афшана близ Бухары. Бухара была тогда столицей большого государства Саманидов. В ней строились роскошные храмы — мечети, в неё съезжались образованные люди — философы, архитекторы, врачи, поэты, она славилась богатейшей дворцовой библиотекой. Отец Авиценны был сборщиком податей. Не самая уважаемая профессия, но при этом он был богат и образован. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна. Хусейн ибн Сина родился 16 августа 980 г. в селении Афшана близ Бухары. Бухара была тогда столицей большого государства Саманидов. В ней строились роскошные храмы — мечети, в неё съезжались образованные люди — философы, архитекторы, врачи, поэты, она славилась богатейшей дворцовой библиотекой. Отец Авиценны был сборщиком податей. Не самая уважаемая профессия, но при этом он был богат и образован. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна.



С раннего детства ибн Сина проявлял исключительные способности и одарённость. Когда семья переехала в Бухару, столицу владений Саманидов и крупный научный центр своего времени, Хусейн стал посещать школу, где мальчиков обучали арифметике. Затем его отдали изучать фикх (мусульманское законоведение). Ему было лишь 12 лет, но даже взрослые приходили к нему советоваться, видя ум и знания мальчика.







С 13-14 лет Хусейн начал заниматься самостоятельно. Днями и ночами изучал он геометрию, астрономию, музыку. Учение продвигалось легко до тех пор, пока он не познакомился с сочинением Аристотеля „Метафизика”. Несколько раз прочитал он этот труд, но не понял его, пока не изучил комментарии труда Аристотеля. С тех пор он стал пропагандировать основные положения учения древнегреческого учёного.



Будучи еще юным молодым человеком, ибн Сина познакомился с известным в то время бухарским врачом Абу Сахл Масихи. Во многом именно этот человек больше всего повлиял на будущее мальчика, заинтересовав его медициной.







Успехи его были столь поразительны, что уже в 16 лет его пригласили лечить самого Эмира Бухары. Хусейн сумел правильно поставить диагноз и облегчить страдания больного. Благодарный Эмир разрешил ему пользоваться дворцовой библиотекой, одной из богатейших на Востоке. Хусейн проводил в библиотеке целые дни, изучая труды по физике, математике, механике, ботанике, зоологии, истории, географии, философии, медицине.



„Я занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями больных, что меня научило многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах”, - писал он в автобиографи.



Получив глубокие знания из новых книг дворцовой библиотеки, Авиценна стал передавать знания собственным ученикам. Семьи у него не было. Скитался он всю жизнь по караванным путям от города к городу, от правителя к правителю.







Местный правитель — хорезмшах покровительствовал ученым, в его дворце они часто собирались для диспутов. Вслед за Авиценной в Хорезм прибыли Бируни и Масихи. На несколько лет учёные получили покой и возможность заниматься наукой. Они ставили физические и химические опыты, наблюдали за падением метеоритов. Вместе с Масихи Авиценна тайно продолжал изучать строение тела человека. Это можно было делать только на трупах, а вскрытие трупов здесь, как и во многих странах, каралось тогда смертью.







Авиценна и старый врач Масихи отказались ехать к султану. И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну.











Всего было написано более 450 трудов. До нашего времени дошли только 274. Некоторые его книги погребены в книгохранилищах, лежат неразобранными, и, возможно, человечество их откроет.







После смерти эмира за попытку перейти на службу к правителю Исфахана на четыре месяца он был заточён в крепость.







Последние четырнадцать лет жизни (1023—1037) служил в Исфахане при дворе эмира Ала ад-Давла, где для него создали благоприятные условия для научной деятельности. Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. До того как Авиценна подробно объяснил строение человеческого глаза, считалось, что глаз подобен фонарику с лучами особого происхождения.



Могила Авиценны, Хамадан, Иран



В области химии Ибн Сина открыл процесс перегонки эфирных масел. Умел добывать соляную, серную и азотную кислоты, гидроксиды калия и натрия.



В астрономии Ибн Сина критиковал представления Аристотеля о том, что звёзды отражают свет от Солнца, утверждая, что звезды светятся собственным светом, однако полагал, что и планеты также светятся сами. Заявлял, что наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 24 мая 1032 года. Однако современные ученые сомневаются, что он мог наблюдать это прохождение в указанное время в указанном месте. Он использовал это наблюдение для обоснования того, что Венера, по крайней мере иногда, в птолемеевской космологии находится к Земле ближе Солнца. Находясь в Гургане, Ибн Сина написал трактат об определении долготы этого города. Ибн Сина предложил новый метод, состоящий в измерении кульминационной высоты Луны и её сравнении с высотой в Багдаде путём вычислений по правилам сферической тригонометрии.







В своём труде Ибн Сина учил, как сохранять здоровье и как лечить заболевания. Здесь приведены общие сведения по анатомии и о причинах болезней. Большое значение он придавал пульсу. „Канон”, как это было тогда принято, написан в стихотворной форме. Ибн Сина пишет о режиме, о значении физических упражнений, о диете, о гигиене, об обращении с больными. Он приводит названия 785 лекарств растительного, животного и минерального происхождения. Описаны способы лечения лихорадок, способы хирургического лечения.



Авиценна вставал очень рано. В ранние часы суток он не только писал свои труды, но и предпочитал лечить больных. Авиценна развил аристотельское понимание времени, как количества движения. «Если нет движения, – то не может быть и времени», — говорил он. Аналогичную идею в XVII веке обосновал Лейбниц.







Рисунок Авиценны



Он придавал меньшее значение экспериментальным работам по сравнению с умственной деятельностью.



Авиценна писал также произведения по теории музыки. По средневековой традиции, относил музыку к математическим наукам. Он определял её как науку, изучающую звуки в их соотношениях и имеющую целью установление правил создания композиции. Исходя из учения Пифагора, он считал, что музыка подчинена числам и находится в тесной связи с ними.



Ибн Сина совместно с Аль-Фараби заложил основу науки о музыкальных инструментах, которая получила дальнейшее развитие в Европе в значительно более позднее время.



Он утверждал, что если человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Прекратив эти занятия, он чахнет. Физические упражнения укрепляют мышцы, связки, нервы. Он советовал при занятиях учитывать возраст и здоровье. Высказывался о массаже, закаливании холодной и горячей водой.







Ибн Сина разработал также своё собственное учение о темпераменте и характере человека. Согласно его учению натура человека делится на четыре простых вида: горячая, холодная, влажная и сухая (что в современной психологии соответствует четырём темпераментам). Эти натуры не являются стабильными, а изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов, таких как метеорологические условия и смена времен года. Изменения в жидкостях организма также могут корректировать натуру в соответствующем направлении. Кроме простых натур, Авиценна различал ещё четыре сложных натуры в зависимости от превалирования одной из четырёх жидкостей организма (крови, слизи, жёлтой или чёрной желчи).



Авиценна стоял у истоков обезболивания. Он использовал в качестве наркотических средств опий, белену, мандрагору. Авиценна придумал способы сшивания нервов, описал трахеотомию, лечение ран и ожогов, одним из первых обратил внимание на роль правильного питания. Он оставил подробные описания эпилепсии, параличей, летаргии, описание бредовых расстройств… Большое значение Авиценна придавал воспитанию человека с детских лет.







Еще при жизни ибн Сина был удостоен таких высоких титулов как Лидер среди мудрецов (Аль-Шейх Аль-Раис), Гордость страны (Шараф-ул-Мулк), Великий целитель (Хаками бузург).



Во время одного из военных походов правителя Исфахана у Ибн Сины открылась тяжёлая желудочная болезнь, от которой вылечить себя он не смог. Как врач, он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было только 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Авиценна знал, что умирает, и потому сказал ученикам: «Лечить бесполезно». Перед смертью он сказал учениками: «Мы умираем в полном сознании и с собой уносим лишь одно: сознание того, что мы ничего не узнали». И это сказал человек, посвятивший познанию всю свою жизнь.







От праха чёрного и до небесных тел



Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.



Коварства я избег, распутал все узлы.



Лишь узел смерти я распутать не сумел .. .



Похоронили Авиценну в Хамадане у городской стены, а через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в мавзолее эмира.



В 1954 г., по мусульманскому летосчислению, исполнилась тысяча лет со дня рождения Авиценны. По призыву Всемирного Совета Мира эту дату отмечали во многих странах. В иранском городе Хамадане был торжественно открыт новый мавзолей Авиценны. На открытии мавзолея среди ученых мира присутствовала и советская делегация.







Авиценна – самый известный и влиятельный философ-учёный средневекового исламского мира. Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.



В честь Авиценны Карл Линней назвал род растений семейства Акантовые — Авиценния. В Таджикистане в честь Авиценны названы Таджикский государственный медицинский университет и горная вершина. В Душанбе в его честь названа площадь и установлен памятник. В Бухаре в 1990 году открыт медицинский институт, названный в честь Абу Али ибн Сина. В Риге, в парке больничного комплекса Гайльэзерс, в 2006 году был открыт памятник Абу Али ибн Сины работы скульптора Джалалиддина Миртаджиева. Именем Ибн Сины назван астероид Авиценна. В честь Ибн Сины назван кратер на Луне. Именем Ибн Сины названы улицы: в Самарканде, в Бухаре, в Усть-Каменогорске, в Уч-Кургане (Узбекистан), в Донецке.



Однажды он сказал :



- Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва.



- Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни.



- Если я не проложу тропы к сердцу людей, они не будут общаться со мной, хотя они не будут ни за, ни против меня.



- Часто случается, что доказательство от противного более уместно и сокращает рассуждение.



- Три оружия есть у врача: слово, растение, нож.



- Душа Вселенной — истина.











- Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. От праха черного и до небесных тел.



- Умерен будь в еде — вот заповедь одна, Вторая заповедь — поменьше пей вина.



- Кто стар, тот молодым огнем пылать не может.



- Душа похожа на стеклянный светильник, знание есть свет, дающий огонь, а мудрость Бога — масло. Если светильник горит, ты жив, если он погас — ты мертв.



- Тайн хранить не умеет глупец и бахвал, Осторожность поистине выше похвал, Тайна — пленница, если её бережешь ты, Ты у тайны в плену, лишь её разболтал.



- О том, что у тебя болит живот, больному говори – здоровый не поймет.











- Если заниматься физическими упражнениями – нет никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания.



- Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, он – здоров.



- Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений.



- В одиночестве человек не выжил бы. Все то, в чём он нуждается, он получает лишь благодаря обществу.











Многие серьёзные научные работы Ибн Сина писал в виде поэм, используя четверостишия. Есть в его творчестве и лирические стихотворные произведения — двустишия и рубаи.



Рубаи (— четверостишие; форма лирической поэзии, широко распространённая на Ближнем и Среднем Востоке)



• Вино — наш друг, но в нём живет коварство:



Пьёшь много — яд, немного пьёшь — лекарство.



Не причиняй себе излишеством вреда,



Пей в меру — и продлится жизни царство…











Этот смысл я читать научился давно.



Но когда размышляю о тайнах Вселенной,



Понимаю, что мне их прочесть не дано.



• Спокойно зажил бы, отраду обретя,



О, если бы познать, кто я! Хотя бы раз



Постигнуть, для чего скитаюсь я сейчас?



А нет — заплакал бы я тысячами глаз.







Ослейшего спроси — он скажет «Я велик!»



А если у кого ослиных нет ушей,



Тот для ословства — явный еретик!



• Когда к невеждам ты идешь высокомерным,



Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.



Ослиных черт у них такое изобилье,



Что тот, кто не осел, у них слывет неверным.



• Ты, оставивший в мире злодейства печать,



Просишь, чтоб на тебя снизошла благодать.



Не надейся: вовеки не будет прощенья,



Ибо сеявший зло — зло и должен пожать.







• Заклинаю тебя, небо, бога ради, дай ответ:



Ты вращаешься, но есть ли в этом смысл какой иль нет?



• Я в темницу заточен был наветчикам в угоду.



И в раздумье погружен, как мне выйти на свободу.



• По ушедшей молодости траур я ношу теперь.



Почему же ночь приходит в чёрном, не познав потерь?



• Когда умрём, то все до одного



Познаем, что не знаем ничего.



• «Я стократ щедрей тебя», — похваляется иной,



А просители придут, повернется к нам спиной.



• Сердца наши, скальной породы, связала любовь оттого,



Что ты неприступна, как камень, а я — терпеливей его.











Но не ранее, чем ворон, сможет стать, как я, седым.



• Она косы смоляные расплела, пугая ночь,



Лик сиял ее при этом и бежала в страхе ночь.



• Воистину чудесные дела: возносятся безмозглые тела,



Их наделила тупостью природа, а родовая знатность вознесла.



• Растительную если ты предпочел еду,



То с пищею скоромной будь строго не в ладу.



• Не лезь в огонь и к банному котлу



Не прижимайся, если он в пылу.



• Умерен будь в еде — вот заповедь одна,



Вторая заповедь: поменьше пей вина.







Так для глупцов дороги к правде нет.



• Коль смолоду избрал к заветной правде путь,



С невеждами не спорь, советы их забудь.



• Чем реже рука поднимает застольную чашу вина,



Тем крепче в бою и храбрее и в деле искусней она.



• Благо, если до последней из дорог



Ум не знал бы ни сомнений, ни тревог.



• О мудрости твердят: она бесценна,



Но за неё гроша не платит мир.



Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. В частности, классик ираноязычной поэзии XII века Омар Хайям называл Ибн Сину своим учителем. Самой знаменитой повестью Ибн Сины была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».



Рассказывают, что…



* В Европе его зовут Авиценной, князем философов. На востоке его зовут Аш- Шайхам - ар - Раисом. Друзья называют его Абу Али, родители - Хусайном ученики Шейхом. Все остальные - Ибн Синой. А полное его имя Абу Али Хусайн ибн Абдуллах ибн Али ибн Хасан ибн Сина.



* Одни его считали гением, пророком, „первым умом человечества”, другие - еретиком, продавшим душу дьяволу . Гегель называл Ибн Сину переписчиком чужих книг, простым комментатором Аристотеля.



Микеланджело же считал, что лучше быть неправым, поддерживая Авиценну, чем правым, поддерживая других.



Жизнь великого непокорённого скитальца стала символом честного служения истине.



* Вселенная Ибн-Сины – это колесо, центром которого является Бог что не мешает его периферии катиться по своему усмотрению.



* Родной язык Ибн Сины — фарси-дари. Это язык местных жителей Средней Азии. На нем философ и ученый писал газели – восточные четверостишия. Он говорил, что писал их для себя, для души.



* По сей день спорят, чей Авиценна. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нём шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нём написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости. Селение, где он родился, было оживленным, с большим шумным базаром, куда стекалась уйма народа. Там были больницы и школа, в которой мальчик начал учиться, вероятно, лет с пяти, потому как к его 10-ти годам выяснилось, что в школе ему уже делать нечего. Там изучали языки – фарси и арабский, грамматику, стилистику, поэтику, Коран, который Авиценна к 10 годам выучил наизусть. Это был так называемый гуманитарный класс. Мальчик еще не приступил к изучению ни математики, ни тем более медицины. Позднее он скажет: «Медицина – очень нетрудная наука, и к 16-ти годам я её освоил полностью».С раннего детства ибн Сина проявлял исключительные способности и одарённость. Когда семья переехала в Бухару, столицу владений Саманидов и крупный научный центр своего времени, Хусейн стал посещать школу, где мальчиков обучали арифметике. Затем его отдали изучать фикх (мусульманское законоведение). Ему было лишь 12 лет, но даже взрослые приходили к нему советоваться, видя ум и знания мальчика.Под руководством приехавшего в Бухару учёного Хусейн изучил логику, философию, геометрию, астрономию. Астрономией он заинтересовался, прочитав книгу Клавдия Птолемея „Великое построение” („Альмагест” по-арабски). Науки он усваивал настолько глубоко, что учитель всё чаще во время бесед был только слушателем.С 13-14 лет Хусейн начал заниматься самостоятельно. Днями и ночами изучал он геометрию, астрономию, музыку. Учение продвигалось легко до тех пор, пока он не познакомился с сочинением Аристотеля „Метафизика”. Несколько раз прочитал он этот труд, но не понял его, пока не изучил комментарии труда Аристотеля. С тех пор он стал пропагандировать основные положения учения древнегреческого учёного.Будучи еще юным молодым человеком, ибн Сина познакомился с известным в то время бухарским врачом Абу Сахл Масихи. Во многом именно этот человек больше всего повлиял на будущее мальчика, заинтересовав его медициной.Очень точно сказал о годах своей учебы сам Авиценна: «Я был лучшим из задающих вопросы».Успехи его были столь поразительны, что уже в 16 лет его пригласили лечить самого Эмира Бухары. Хусейн сумел правильно поставить диагноз и облегчить страдания больного. Благодарный Эмир разрешил ему пользоваться дворцовой библиотекой, одной из богатейших на Востоке. Хусейн проводил в библиотеке целые дни, изучая труды по физике, математике, механике, ботанике, зоологии, истории, географии, философии, медицине.„Я занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями больных, что меня научило многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах”, - писал он в автобиографи.Получив глубокие знания из новых книг дворцовой библиотеки, Авиценна стал передавать знания собственным ученикам. Семьи у него не было. Скитался он всю жизнь по караванным путям от города к городу, от правителя к правителю.В 20 лет Авиценна — уже автор нескольких книг: обширной энциклопедии, рассказывающей о естественных науках, книги разъяснений законов, состоящей из 20 томов, книги по этике, многотомного медицинского словаря. Бухара в те годы доживала последние спокойные дни. Государство разваливалось на части, вскоре и столицу захватили тюркские кочевые племена, караханиды. Город был разграблен, библиотека сгорела… В это время умер отец Авиценны. Авиценна с торговым караваном отправился в 1002 году в далёкий Ургенч ко двору правителей Хорезма. Основные занятия его в это время - составление государственных законов. Но вскоре он вновь вернулся к занятиям медициной.Местный правитель — хорезмшах покровительствовал ученым, в его дворце они часто собирались для диспутов. Вслед за Авиценной в Хорезм прибыли Бируни и Масихи. На несколько лет учёные получили покой и возможность заниматься наукой. Они ставили физические и химические опыты, наблюдали за падением метеоритов. Вместе с Масихи Авиценна тайно продолжал изучать строение тела человека. Это можно было делать только на трупах, а вскрытие трупов здесь, как и во многих странах, каралось тогда смертью.Через несколько лет жестокий и вероломный правитель огромного соседнего государства султан Махмуд Газневи потребовал учёных к себе в столицу, дабы они «обрели почесть присутствия» на собрании у султана. На самом деле многим самостоятельно мыслящим ученым и поэтам каждый день при дворе султана грозил смертью. Правитель Хорезма получил приказ: «Немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было нельзя.Авиценна и старый врач Масихи отказались ехать к султану. И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну.Султан Махмуд Газневи разослал по всем городам описание внешности Авиценны. Любой, кто указал бы местонахождение гениального врача, получил бы награду. Поэтому несколько лет Авиценна скитался, переходил из города в город, кормился лишь врачеванием на постоялых дворах. Ему приходилось называться чужим именем. Скитаясь, Авиценна продолжал напряженно работать и написал более десятка книг. Иногда он останавливался на год-два у какого-либо мелкого правителя, лечил его семью от всевозможных болезней. Но всюду Авиценну настигала зловещая тень султана, и ему приходилось снова скрываться.Наконец, в 1016 г. он остановился в городе Хамадане. Этот город назывался когда-то Экбатаной и был столицей древнего процветающего государства Мидии. Ко времени Авиценны город захирел и превратился в столицу захолустного маленького государства, которым правили полуграмотные эмиры. Авиценна скоро становится главным врачом правителя, а затем и главным министром — визиром. Как и прежде, все шесть лет жизни в Хамадане рабочий день его начинался рано утром и заканчивался, когда все уже давно спали. Здесь он кончил первый том своего главного труда — «Канона врачебной науки». «Канон» состоит из пяти томов. Все медицинские знания, которые накопили к тому времени люди, вмещают эти книги.Ибн Сина называли „князем врачей”, больные охотно лечились у него. Занимается он и педагогической деятельностью: одних обучает искусству врачевания, других - искусству приготовления лекарств из растений и минералов.Всего было написано более 450 трудов. До нашего времени дошли только 274. Некоторые его книги погребены в книгохранилищах, лежат неразобранными, и, возможно, человечество их откроет.В 1015—1024 гг. Авиценна жил в Хамадане, сочетая научную деятельность с весьма активным участием в политических и государственных делах эмирата. За успешное лечение эмира Шамс ад-Давла он получил должность визира, но нажил себе врагов в военных кругах. Эмир отклонил требование военных предать Ибн Сину казни, но принял решение сместить его с занимаемой должности и выслать за пределы своих владений. Через сорок дней с эмиром случился очередной приступ болезни, который заставил его отыскать учёного и вновь назначить своим министром.После смерти эмира за попытку перейти на службу к правителю Исфахана на четыре месяца он был заточён в крепость.Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником снова пустился в путь. И оказался в глубинах Персии, Исфахане. Исфахан – крупнейший город того времени с населением около 100 000 человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Опять его окружает культурная среда, вновь проводятся диспуты, снова течет сравнительно спокойная жизнь. Тут он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, временами освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…Последние четырнадцать лет жизни (1023—1037) служил в Исфахане при дворе эмира Ала ад-Давла, где для него создали благоприятные условия для научной деятельности. Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. До того как Авиценна подробно объяснил строение человеческого глаза, считалось, что глаз подобен фонарику с лучами особого происхождения.Он был главным врачом и советником эмира, сопровождал его даже в военных походах. В течение этих лет Ибн Сина, подстёгиваемый критикой его стиля, обратился к изучению литературы и филологии. Также продолжал плодотворную научную работу. Написанный на арабском энциклопедический труд «Книга исцеления» («Китаб аль-Шифа») посвящён логике, физике, биологии, психологии, геометрии, арифметике, музыке, астрономии, а также метафизике. Многие рукописи трудов, в том числе «Книга справедливости» («Китаб уль-инсаф») сгорели во время нападения на Исфахан газнийского войска.В области химии Ибн Сина открыл процесс перегонки эфирных масел. Умел добывать соляную, серную и азотную кислоты, гидроксиды калия и натрия.В астрономии Ибн Сина критиковал представления Аристотеля о том, что звёзды отражают свет от Солнца, утверждая, что звезды светятся собственным светом, однако полагал, что и планеты также светятся сами. Заявлял, что наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 24 мая 1032 года. Однако современные ученые сомневаются, что он мог наблюдать это прохождение в указанное время в указанном месте. Он использовал это наблюдение для обоснования того, что Венера, по крайней мере иногда, в птолемеевской космологии находится к Земле ближе Солнца. Находясь в Гургане, Ибн Сина написал трактат об определении долготы этого города. Ибн Сина предложил новый метод, состоящий в измерении кульминационной высоты Луны и её сравнении с высотой в Багдаде путём вычислений по правилам сферической тригонометрии.Славу Ибн Сину принёс многотомный труд „Канон врачебной науки”. До XVII – века азы медицины во многих странах Востока и Запада изучались по "Канону". В XII веке в Испании этот труд был переведён на латинский язык. Одним из внимательных читателей „Канона” был великий Леонардо да Винчи.В своём труде Ибн Сина учил, как сохранять здоровье и как лечить заболевания. Здесь приведены общие сведения по анатомии и о причинах болезней. Большое значение он придавал пульсу. „Канон”, как это было тогда принято, написан в стихотворной форме. Ибн Сина пишет о режиме, о значении физических упражнений, о диете, о гигиене, об обращении с больными. Он приводит названия 785 лекарств растительного, животного и минерального происхождения. Описаны способы лечения лихорадок, способы хирургического лечения.Авиценна вставал очень рано. В ранние часы суток он не только писал свои труды, но и предпочитал лечить больных. Авиценна развил аристотельское понимание времени, как количества движения. «Если нет движения, – то не может быть и времени», — говорил он. Аналогичную идею в XVII веке обосновал Лейбниц.Взгляды Авиценны были близки к представлениям алхимиков, хотя он и отвергал возможность превращения элементов. По его мнению, благородные металлы могут „расти” в недрах земли под влиянием Луны и Солнца. По Авиценне, Бог осуществляет только акт творения – дальше мир развивается сам, без всякого божественного участия – как система, замкнутая во времени и пространстве.Написанная Авиценной книга о минералах играла важную роль в развитии химических знаний в течение нескольких веков.Он придавал меньшее значение экспериментальным работам по сравнению с умственной деятельностью.Авиценна писал также произведения по теории музыки. По средневековой традиции, относил музыку к математическим наукам. Он определял её как науку, изучающую звуки в их соотношениях и имеющую целью установление правил создания композиции. Исходя из учения Пифагора, он считал, что музыка подчинена числам и находится в тесной связи с ними.Ибн Сина совместно с Аль-Фараби заложил основу науки о музыкальных инструментах, которая получила дальнейшее развитие в Европе в значительно более позднее время.Он утверждал, что если человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Прекратив эти занятия, он чахнет. Физические упражнения укрепляют мышцы, связки, нервы. Он советовал при занятиях учитывать возраст и здоровье. Высказывался о массаже, закаливании холодной и горячей водой.Авиценна – родоначальник диагностики по пульсу. Одна из легенд рассказывает о чудесном исцелении дочери бухарского купца. Девушка таяла на глазах от какой-то странной болезни. Все врачи оказались бессильны. Тогда купец пригласил Авиценну, который взял девушку за запястье и стал перечислять улицы Бухары. Затем попросил принести список имен тех, кто жил на определенной улице. При упоминании одного из них лицо девушки порозовело. Так по пульсу ученый узнал имя возлюбленного, о котором она боялась рассказать отцу, так как он никогда не согласился бы на их брак. Именно эти переживания и привели её на грань смерти.Ибн Сина разработал также своё собственное учение о темпераменте и характере человека. Согласно его учению натура человека делится на четыре простых вида: горячая, холодная, влажная и сухая (что в современной психологии соответствует четырём темпераментам). Эти натуры не являются стабильными, а изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов, таких как метеорологические условия и смена времен года. Изменения в жидкостях организма также могут корректировать натуру в соответствующем направлении. Кроме простых натур, Авиценна различал ещё четыре сложных натуры в зависимости от превалирования одной из четырёх жидкостей организма (крови, слизи, жёлтой или чёрной желчи).Авиценна стоял у истоков обезболивания. Он использовал в качестве наркотических средств опий, белену, мандрагору. Авиценна придумал способы сшивания нервов, описал трахеотомию, лечение ран и ожогов, одним из первых обратил внимание на роль правильного питания. Он оставил подробные описания эпилепсии, параличей, летаргии, описание бредовых расстройств… Большое значение Авиценна придавал воспитанию человека с детских лет.Ибн Сина предполагал, что заболевания могут вызываться какими - то мельчайшими существами. Они же, по его словам, портят воду, передают болезни. Подтвердить эту гипотезу смогут лишь через 800 лет, после исследований, проведенных Луи Пастером. Кроме того, ибн Сина был первым, кто подробно описал чуму и холеру, а также описал способы лечения менингита и язвы желудка.Еще при жизни ибн Сина был удостоен таких высоких титулов как Лидер среди мудрецов (Аль-Шейх Аль-Раис), Гордость страны (Шараф-ул-Мулк), Великий целитель (Хаками бузург).Во время одного из военных походов правителя Исфахана у Ибн Сины открылась тяжёлая желудочная болезнь, от которой вылечить себя он не смог. Как врач, он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было только 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Авиценна знал, что умирает, и потому сказал ученикам: «Лечить бесполезно». Перед смертью он сказал учениками: «Мы умираем в полном сознании и с собой уносим лишь одно: сознание того, что мы ничего не узнали». И это сказал человек, посвятивший познанию всю свою жизнь.Умер Ибн Сина 18 июня 1037 года. Перед смертью он отпустил всех своих слуг и раздал беднякам своё имущество. Последними его стихами были:Похоронили Авиценну в Хамадане у городской стены, а через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в мавзолее эмира.В 1954 г., по мусульманскому летосчислению, исполнилась тысяча лет со дня рождения Авиценны. По призыву Всемирного Совета Мира эту дату отмечали во многих странах. В иранском городе Хамадане был торжественно открыт новый мавзолей Авиценны. На открытии мавзолея среди ученых мира присутствовала и советская делегация.Ибн Сина был учёный, одержимый исследовательским духом и стремлением к энциклопедическому охвату всех современных отраслей знаний. Философ отличался феноменальной памятью и остротой мысли.Авиценна – самый известный и влиятельный философ-учёный средневекового исламского мира. Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.В честь Авиценны Карл Линней назвал род растений семейства Акантовые — Авиценния. В Таджикистане в честь Авиценны названы Таджикский государственный медицинский университет и горная вершина. В Душанбе в его честь названа площадь и установлен памятник. В Бухаре в 1990 году открыт медицинский институт, названный в честь Абу Али ибн Сина. В Риге, в парке больничного комплекса Гайльэзерс, в 2006 году был открыт памятник Абу Али ибн Сины работы скульптора Джалалиддина Миртаджиева. Именем Ибн Сины назван астероид Авиценна. В честь Ибн Сины назван кратер на Луне. Именем Ибн Сины названы улицы: в Самарканде, в Бухаре, в Усть-Каменогорске, в Уч-Кургане (Узбекистан), в Донецке.- Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва.- Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни.- Если я не проложу тропы к сердцу людей, они не будут общаться со мной, хотя они не будут ни за, ни против меня.- Часто случается, что доказательство от противного более уместно и сокращает рассуждение.- Три оружия есть у врача: слово, растение, нож.- Душа Вселенной — истина.- Кто счастья не ценил, тот близится к несчастью.- Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. От праха черного и до небесных тел.- Умерен будь в еде — вот заповедь одна, Вторая заповедь — поменьше пей вина.- Кто стар, тот молодым огнем пылать не может.- Душа похожа на стеклянный светильник, знание есть свет, дающий огонь, а мудрость Бога — масло. Если светильник горит, ты жив, если он погас — ты мертв.- Тайн хранить не умеет глупец и бахвал, Осторожность поистине выше похвал, Тайна — пленница, если её бережешь ты, Ты у тайны в плену, лишь её разболтал.- О том, что у тебя болит живот, больному говори – здоровый не поймет.- Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов, внезапную смерть.- Если заниматься физическими упражнениями – нет никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания.- Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, он – здоров.- Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений.- В одиночестве человек не выжил бы. Все то, в чём он нуждается, он получает лишь благодаря обществу.Многие серьёзные научные работы Ибн Сина писал в виде поэм, используя четверостишия. Есть в его творчестве и лирические стихотворные произведения — двустишия и рубаи.Рубаи (— четверостишие; форма лирической поэзии, широко распространённая на Ближнем и Среднем Востоке)Бейты (— двустишие в поэзии народов Востока, выражает законченную мысль)Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. В частности, классик ираноязычной поэзии XII века Омар Хайям называл Ибн Сину своим учителем. Самой знаменитой повестью Ибн Сины была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».* В Европе его зовут Авиценной, князем философов. На востоке его зовут Аш- Шайхам - ар - Раисом. Друзья называют его Абу Али, родители - Хусайном ученики Шейхом. Все остальные - Ибн Синой. А полное его имя Абу Али Хусайн ибн Абдуллах ибн Али ибн Хасан ибн Сина.* Одни его считали гением, пророком, „первым умом человечества”, другие - еретиком, продавшим душу дьяволу . Гегель называл Ибн Сину переписчиком чужих книг, простым комментатором Аристотеля.Микеланджело же считал, что лучше быть неправым, поддерживая Авиценну, чем правым, поддерживая других.Жизнь великого непокорённого скитальца стала символом честного служения истине.* Вселенная Ибн-Сины – это колесо, центром которого является Бог что не мешает его периферии катиться по своему усмотрению.* Родной язык Ибн Сины — фарси-дари. Это язык местных жителей Средней Азии. На нем философ и ученый писал газели – восточные четверостишия. Он говорил, что писал их для себя, для души.* По сей день спорят, чей Авиценна. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нём шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нём написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Авиценна Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 98 раз Комментарии