Еврокомиссар В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси 🔊 Воспроизвести Еврокомиссар В. Синкявичюс



Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".



Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.



"Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.



В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.



Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси."Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: санкции, МИД, Еврокомиссия, Лукашенко, протесты, вмешательство — статья прочитана 162 раза Комментарии