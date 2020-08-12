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Еврокомиссар В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".
Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.
"Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.
В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.
Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: санкции, МИД, Еврокомиссия, Лукашенко, протесты, вмешательство
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