Глава КНБО Сейма Литвы: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас



Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас заявил, что Литва обсуждает введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси.



"В ближайшее время будут решения. Похоже, что на данный момент Литва подготовила свой список, и идет речь об индивидуальных (санкциях – BNS)“, - сообщил журналистам Дайнюс Гайжаускас в среду после закрытого заседания комитета.



Заместитель главы КНБО Лауринас Касчюнас уточнил, что имеется в виду дополнение так называемого списка Магнитского.



Точного числа лиц, которые могут быть внесены в список, он не назвал, однако заявил, что это будут "ключевые лица". Внесение в список означает, что им будет запрещен въезд в Литву. Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас заявил, что Литва обсуждает введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси."В ближайшее время будут решения. Похоже, что на данный момент Литва подготовила свой список, и идет речь об индивидуальных (санкциях – BNS)“, - сообщил журналистам Дайнюс Гайжаускас в среду после закрытого заседания комитета.Заместитель главы КНБО Лауринас Касчюнас уточнил, что имеется в виду дополнение так называемого списка Магнитского.Точного числа лиц, которые могут быть внесены в список, он не назвал, однако заявил, что это будут "ключевые лица". Внесение в список означает, что им будет запрещен въезд в Литву. В закрытом заседании КНБО по ситуации в Беларуси принимал участие и глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.



Он заявил, что влияние на Беларусь третьих стран может нанести ущерб и интересам Литвы.



"Любое вмешательство из третьих стран и воздействие на эту страну оказывает непосредственное влияние и может нанести определенный ущерб, без сомнения, и интересам Литвы", - сказал глава ДГБ.



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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва будет добиваться, чтобы Евросоюз (ЕС) ввел санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение избыточной силы в отношении участников протеста.



Министр сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета по иностранным делам ЕС в пятницу.



"В первую очередь важно выработать общеевропейскую позицию, об этом мы говорим с коллегами. Недавно удалось убедить друг друга и руководство ЕС по внешней политике, уже утверждено, что в пятницу по видеосвязи состоится внеочередное заседании Совета по иностранным делам ЕС, на котором одним из вопросов будет Беларусь", - заявил журналистам в сейме в среду Л. Линкявичюс.



"Мы обычно очень хорошо умеем осудить, особенно осудить и так далее, но это уже становится не очень убедительным и должны быть какие-то последствия, тем более, что все согласны, что отношения с Беларусью необходимо пересмотреть, также должны быть сформулированы определенные рычаги, отвественность", - добавил Л. Линкявичюс.



По его словам, санкции должны применяться в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Также он добавил, что ответственных лиц можно поделить на две группы - те, кто в ответе за фальсификацию выборов, и те, кто в ответе за использование избыточной силы в подавлении протестов.



По словам министра, если выработать общие санкции ЕС не получиться, то Литва инициирует национальные. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: санкции, МИД, Лукашенко, протесты, КНБО, вмешательство География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии