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О коронавирусе в Литве сегодня, 12 августа
На этой неделе активные проверки на COVID-19 проходят в 11 муниципалитетах, где фиксируется наибольшее число заболевших. В Литве за сутки выявили 26 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минздрав.
По данным на утро среды, всего в республике зафиксировано 2309 заболевших, 1683 человека выздоровели, 81 пациент умер.
В изоляции находятся 3016 человек. В это число входят заболевшие, с подозрением на COVID-19, а также прибывшие из стран, затронутых коронавирусом, и проходящие изоляцию.
Всего с 1 июня в республике выявлено 137 ввозных случаев COVID-19.
На этой неделе активные проверки на коронавирус проводятся в Игналинском, Пренайском, Шальчининкайском, Молетайском, Купишском, Каунасском, Паневежском и Вильнюсском районах, а также в Паневежисе, Висагинасе и Каунасе.
Как отмечает Минздрав, в этих 11 муниципалитетах в настоящее время выявляется наибольшее число случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
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География: Литва
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