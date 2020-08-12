О коронавирусе в Литве сегодня, 12 августа 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / toeytoey



На этой неделе активные проверки на COVID-19 проходят в 11 муниципалитетах, где фиксируется наибольшее число заболевших. В Литве за сутки выявили 26 случаев коронавирусной инфекции, сообщает



По данным на утро среды, всего в республике зафиксировано 2309 заболевших, 1683 человека выздоровели, 81 пациент умер.



В изоляции находятся 3016 человек. В это число входят заболевшие, с подозрением на COVID-19, а также прибывшие из стран, затронутых коронавирусом, и проходящие изоляцию.



Всего с 1 июня в республике выявлено 137 ввозных случаев COVID-19.



На этой неделе активные проверки на коронавирус проводятся в Игналинском, Пренайском, Шальчининкайском, Молетайском, Купишском, Каунасском, Паневежском и Вильнюсском районах, а также в Паневежисе, Висагинасе и Каунасе.



Как отмечает Минздрав, в этих 11 муниципалитетах в настоящее время выявляется наибольшее число случаев коронавируса.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались. На этой неделе активные проверки на COVID-19 проходят в 11 муниципалитетах, где фиксируется наибольшее число заболевших. В Литве за сутки выявили 26 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минздрав.По данным на утро среды, всего в республике зафиксировано 2309 заболевших, 1683 человека выздоровели, 81 пациент умер.В изоляции находятся 3016 человек. В это число входят заболевшие, с подозрением на COVID-19, а также прибывшие из стран, затронутых коронавирусом, и проходящие изоляцию.Всего с 1 июня в республике выявлено 137 ввозных случаев COVID-19.На этой неделе активные проверки на коронавирус проводятся в Игналинском, Пренайском, Шальчининкайском, Молетайском, Купишском, Каунасском, Паневежском и Вильнюсском районах, а также в Паневежисе, Висагинасе и Каунасе.Как отмечает Минздрав, в этих 11 муниципалитетах в настоящее время выявляется наибольшее число случаев коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии