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Электроэнергия в Литве подешевела в июле на 18% – Elektrum Lietuva
В июле, по сравнению с июнем, средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 18%, электроэнергия дешевела также в Латвии и Эстонии. В странах Балтии впервые зафиксирована и отрицательная стоимость, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия в минувшем месяце стоила 31,7 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 18% до 31,8 евро за мегаватт-час. В Эстонии среднемесячная цена на электроэнергию снизилась на пятую часть до 30,1 евро за мегаватт-час.
В минувшем месяце стоимость электроэнергии снижалась как в странах Балтии, так и в других зонах биржи Nord Pool.
По утверждению Elektrum Lietuva, такие тенденции обусловлены климатическими условиями, из-за которых стало больше ветровых электростанций, выросли мощности гидроэлектростанций. Цены в странах Балтии снижались в том числе и из-за увеличившихся поставок из соседних стран.
Директор компании Elektrum Lietuva Мартинас Гига добавил, что в начале июля в странах Балтии была зафиксирована отрицательная цена, это происходит впервые.
По сравнению с июнем, в июле в странах Балтии произведено на 16% меньше электроэнергии – 1,021 тераватт-час, или 51% от потребленной электроэнергии. В Латвии соотношение производства и потребления было 46%, в Эстонии – 55%, а в Литве – 50%.
Категории: экономика
Ключевые слова: цены, электроэнергия
География: Литва
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