МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией 🔊 Воспроизвести Reuters



Главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией.



«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит



Отмечается, что в заявлении содержится призыв «прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека».



Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией.«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости заявление.Отмечается, что в заявлении содержится призыв «прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека».Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».



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Госагентство БЕЛТА сообщило, что в Минске были задержаны люди, которые координировали массовые беспорядки в городе.



Отмечается, что один из задержанных, являющийся жителем белорусской столицы, снимал номер на 17-м этаже гостиницы. Оттуда он координировал акции.



«Мужчина управлял действиями трёх подчинённых. Они, в свою очередь, руководили сотнями», — отмечает агентство.



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Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить насилие против протестующих в Беларуси и преследование людей.



Главы комитетов утверждают, что диалог и реформы помогут развитию Беларуси и улучшат отношения Беларуси с государствами региона и всем Евросоюзом, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма Литвы.



"События в Беларуси показывают, что эта страна готова к демократическим переменам, которые силой и репрессиями пытаются подавить. Мы заинтересованы, чтобы демократические преобразования, которых так жаждут и требуют граждане Беларуси, проходили мирно, поэтому мы призываем к началу настоящего социального диалога", - заявил председатель Комитета сейма по иностранным делам Юозас Бернатонис.



В среду в сейме два парламентских комитета, Комитет по национальной безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам, планируют обсудить ситуацию после президентских выборов в Беларуси.



Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, ЕС, кандидаты, Лукашенко, протесты, аресты География: Белоруссия — статья прочитана 144 раза Комментарии