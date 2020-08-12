МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией

Главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией.
«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости заявление.
Отмечается, что в заявлении содержится призыв «прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека».
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».
* * *
Госагентство БЕЛТА сообщило, что в Минске были задержаны люди, которые координировали массовые беспорядки в городе.
Отмечается, что один из задержанных, являющийся жителем белорусской столицы, снимал номер на 17-м этаже гостиницы. Оттуда он координировал акции.
«Мужчина управлял действиями трёх подчинённых. Они, в свою очередь, руководили сотнями», — отмечает агентство.
* * *
Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить насилие против протестующих в Беларуси и преследование людей.
Главы комитетов утверждают, что диалог и реформы помогут развитию Беларуси и улучшат отношения Беларуси с государствами региона и всем Евросоюзом, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма Литвы.
"События в Беларуси показывают, что эта страна готова к демократическим переменам, которые силой и репрессиями пытаются подавить. Мы заинтересованы, чтобы демократические преобразования, которых так жаждут и требуют граждане Беларуси, проходили мирно, поэтому мы призываем к началу настоящего социального диалога", - заявил председатель Комитета сейма по иностранным делам Юозас Бернатонис.
В среду в сейме два парламентских комитета, Комитет по национальной безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам, планируют обсудить ситуацию после президентских выборов в Беларуси.
Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.
* * *
Госагентство БЕЛТА сообщило, что в Минске были задержаны люди, которые координировали массовые беспорядки в городе.
Отмечается, что один из задержанных, являющийся жителем белорусской столицы, снимал номер на 17-м этаже гостиницы. Оттуда он координировал акции.
«Мужчина управлял действиями трёх подчинённых. Они, в свою очередь, руководили сотнями», — отмечает агентство.
* * *
Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить насилие против протестующих в Беларуси и преследование людей.
Главы комитетов утверждают, что диалог и реформы помогут развитию Беларуси и улучшат отношения Беларуси с государствами региона и всем Евросоюзом, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма Литвы.
"События в Беларуси показывают, что эта страна готова к демократическим переменам, которые силой и репрессиями пытаются подавить. Мы заинтересованы, чтобы демократические преобразования, которых так жаждут и требуют граждане Беларуси, проходили мирно, поэтому мы призываем к началу настоящего социального диалога", - заявил председатель Комитета сейма по иностранным делам Юозас Бернатонис.
В среду в сейме два парламентских комитета, Комитет по национальной безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам, планируют обсудить ситуацию после президентских выборов в Беларуси.
Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.