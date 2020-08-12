Один из главных инвесторов Nord Stream II: газопровод, вероятно, не будет достроен 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



Polskie Radio сообщают, что немецкий концерн Uniper официально признал, что российский газопровод, который готов на 96%, вероятно, не будет достроен из-за американских санкций.



Немецкий концерн Uniper — один из основных партнеров «Газпрома» по проекту Nord Stream II — официально признал, что российский газопровод, который готов на 96%, вероятно, не будет достроен.



«С активизацией усилий США по введению адресных санкций в отношении проекта Nord Stream II вероятность того, что строительство газопровода будет отложено или вообще не будет завершено, возрастает», — говорится в официальном заявлении Uniper, адресованном своим акционерам.



«Если проект не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream II, и потерять ожидаемый процентный доход», — добавили в немецком концерне. Немецкий концерн Uniper — один из основных партнеров «Газпрома» по проекту Nord Stream II — официально признал, что российский газопровод, который готов на 96%, вероятно, не будет достроен.«С активизацией усилий США по введению адресных санкций в отношении проекта Nord Stream II вероятность того, что строительство газопровода будет отложено или вообще не будет завершено, возрастает», — говорится в официальном заявлении Uniper, адресованном своим акционерам.«Если проект не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream II, и потерять ожидаемый процентный доход», — добавили в немецком концерне.



Строительство Nord Stream II остановилось в декабре 2019 года, когда в связи с санкциями США из проекта вышел его главный подрядчик — Swiss Allseas. Для финализации инвестиции остается достроить лишь 160 км газопровода. Американцы, однако, угрожают новыми, более строгими санкциями против компаний и организаций, участвующих в проекте.



Оригинал новости По состоянию на конец мая Uniper профинансировал проект Nord Stream II на общую сумму в 700 млн евро. Согласно соглашению от 2017 года, общая сумма кредита, предоставленного «Газпрому» пятью западными компаниями (включая Wintershall, OMV, Engie и Shell), составляет по 950 млн евро. Это половина всех средств, предусмотренных соглашением. Другая половина — 4,5 миллиарда евро — финансируется «Газпромом» из собственных средств.Строительство Nord Stream II остановилось в декабре 2019 года, когда в связи с санкциями США из проекта вышел его главный подрядчик — Swiss Allseas. Для финализации инвестиции остается достроить лишь 160 км газопровода. Американцы, однако, угрожают новыми, более строгими санкциями против компаний и организаций, участвующих в проекте.Оригинал новости ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: СП-2, санкции, США, Германия — статья прочитана 170 раз Комментарии