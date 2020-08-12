Об Александре Галиче в Друскининкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







11 августа на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток» состоялась премьера авторского спектакля артиста Русского драматического театра Литвы Владимира Серова "Я выбираю свободу!"



Спектакль в связи с последними политическими событиями в мире оказался очень актуальным. Он основан на биографических фактах Александра Галича, его стихах и песнях.



Будучи очень обласканным правительством, востребованным драматургом и поэтом, он вдруг перестает молчать и ратует за перемены! Всё резко меняется в его жизни и, в конце концов, несмотря на безграничную любовь к России, он вынужден эмигрировать.



Похоронен в Париже.



Владимир Серов, являясь большим поклонником творчества Александра Галича, решился поделиться свой любовью к этому удивительному человеку со зрителями, напомнить о нем.



Под аплодисменты звучали стихи и песни в исполнении Серова, хотелось подпевать и, продлевая удовольствие, слушать еще и еще замечательные песни Александра Галича



Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.



Фото со спектакля Арона Соскина, специально для "Обзора"







Спектакль в связи с последними политическими событиями в мире оказался очень актуальным. Он основан на биографических фактах Александра Галича, его стихах и песнях.Будучи очень обласканным правительством, востребованным драматургом и поэтом, он вдруг перестает молчать и ратует за перемены! Всё резко меняется в его жизни и, в конце концов, несмотря на безграничную любовь к России, он вынужден эмигрировать.Похоронен в Париже.Владимир Серов, являясь большим поклонником творчества Александра Галича, решился поделиться свой любовью к этому удивительному человеку со зрителями, напомнить о нем.Под аплодисменты звучали стихи и песни в исполнении Серова, хотелось подпевать и, продлевая удовольствие, слушать еще и еще замечательные песни Александра ГаличаНапомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, Александр Галич, «Sankryža/Перекрёсток» — статья прочитана 80 раз Комментарии