МИД Литвы: С. Тихановская чувствует себя хорошо, выскажется в скором времени 🔊 Воспроизвести Reuters



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах Светланой Тихановской. Как он написал в среду на своей странице в Twitter, она хорошо себя чувствует и готовится публично выступить.



"Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время", - отметил Линкявичюс.



Светлана Тихановская прибыла в Литву ранним утром во вторник. Соратники Тихановской утверждают, что ее вынудили оставить страну. Ее муж в Беларуси находится в заключении, а дети уже до выборов были вывезены из Беларуси.



Вместе с тем в эфире литовской радиостанции LRT он отметил, что Тихановская расскажет о своих планах, "когда будет готова к таким действиям". "Сколько времени ей потребуется [для подготовки выступления], сказать не могу. Торопить мы не хотим", - утверждал он. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах Светланой Тихановской. Как он написал в среду на своей странице в Twitter, она хорошо себя чувствует и готовится публично выступить."Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время", - отметил Линкявичюс.Светлана Тихановская прибыла в Литву ранним утром во вторник. Соратники Тихановской утверждают, что ее вынудили оставить страну. Ее муж в Беларуси находится в заключении, а дети уже до выборов были вывезены из Беларуси.Вместе с тем в эфире литовской радиостанции LRT он отметил, что Тихановская расскажет о своих планах, "когда будет готова к таким действиям". "Сколько времени ей потребуется [для подготовки выступления], сказать не могу. Торопить мы не хотим", - утверждал он. Позже в сейме Л. Линкявичюс сказал журналистам, что Светлана Тихановская оправилась и в ближайшее время сможет пообщаться с прессой.



"Она чувствует себя всё более нормально, отходит, и я надеюсь, что она сама расскажет больше, как только сможет и захочет", - добавил Л. Линкявичюс.



Глава дипломатической службы Литвы заявил, что не обсуждал с кандидатом от белорусской оппозиции ее планы на будущее, так как нет стремления форсировать события, подгонять Тихановскую.



По словам министра, пока "цель удалить ее от непосредственной опасности достигнута, чтобы она воссоединилась с детьми, была бы в безопасности и могла отойти от пережитого стресса".



Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз прибыли в Литву из Белоруссии во вторник. Как сообщил Линкявичюс, Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов предоставить Тихановской и членам ее семьи убежище, чтобы она могла спокойно принять решение о дальнейшей политической и личной деятельности.



Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая ранее прибыла в Литву, должна будет пройти 14-дневную самоизоляцию в рамках действующего в стране режима по борьбе с коронавирусом.



«Да, для неё обязателен режим самоизоляции», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Литвы.



Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории.



Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии. инф."Обзор" BNS.LT , ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: МИД, изоляция, Тихановская География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии