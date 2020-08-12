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В индексе качества цифровой жизни Литва поднялась на 21-ом место



В проведенном второй раз в этом году исследовании качества цифровой жизни Литва поднялась на две позиции и заняла 21 место.

В шкале индекса от 0 до 1 показатель Литвы составил 0,67 пункта (в прошлом году - 0,6553 пункта), демонстрируют данные исследования зарегистрированной на Виргинских островах компании Surfshark.

В прошлом году Литва лидировала среди стран Балтии, а в этом году отстала от Эстонии, которая поднялась с 28 места на 13-ое (0,7 пункта). Латвия с 39 места за год поднялась до 27 (0,65 пункта).

Литва вошла в двадцатку лучших стран про всем критериям, кроме доступности интернета и электронных систем власти.

По данным руководителя исследования, проведенного компанией Surfshark, Домаса Димасаса, Литва показала хорошие результаты в сфере кибернетической безопасности.
Д. Димасас сказал BNS, что кибернетическая безопасность Литвы находится на особо высоком уровне и занимает в мире третье место. Как и в других странах ЕС, литовские законы о защите данных являются действенными, а индекс кибернетической безопасности показывает, что готовность страны к рискам в этой сфере одна из лучших.

Эстония во всех категориях, кроме кибернетической безопасности, показала лучшие результаты, чем Литва, тогда как Латвия обогнала Литву по показателю доступности интернета и электронной инфраструктуре.

Литва в рейтинге кибернетической безопасности заняла четвертое место, по доступности интернета - 12 место, по скорости интернета - 19 место, по скорости мобильного интернета - 23 место, по доступности мобильного интернета - 33 место, по доступности электронных услуг власти - 38 место.

На первом месте в рейтинге Дания и Швеция (0,79 пункта), далее следуют Канада (0,78 пункта) и Франция (0,77 пункта).

Компания Surfshark, предоставляющая услуги VPN, составяла рейтинг с учетом доступности интернета, качества интернета, электронной инфраструктуры, кибернетической безопасности и доступности электронных услуг власти.
BNS
Категории: технологии, дом и быт, общество
Ключевые слова: рейтинг, страны, цифровизация
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добавлена сегодня, 12 августа, 14:30

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