В индексе качества цифровой жизни Литва поднялась на 21-ом место 🔊 Воспроизвести



В проведенном второй раз в этом году исследовании качества цифровой жизни Литва поднялась на две позиции и заняла 21 место.



В шкале индекса от 0 до 1 показатель Литвы составил 0,67 пункта (в прошлом году - 0,6553 пункта), демонстрируют данные исследования зарегистрированной на Виргинских островах компании Surfshark.



В прошлом году Литва лидировала среди стран Балтии, а в этом году отстала от Эстонии, которая поднялась с 28 места на 13-ое (0,7 пункта). Латвия с 39 места за год поднялась до 27 (0,65 пункта).



Литва вошла в двадцатку лучших стран про всем критериям, кроме доступности интернета и электронных систем власти.



По данным руководителя исследования, проведенного компанией Surfshark, Домаса Димасаса, Литва показала хорошие результаты в сфере кибернетической безопасности. В проведенном второй раз в этом году исследовании качества цифровой жизни Литва поднялась на две позиции и заняла 21 место.В шкале индекса от 0 до 1 показатель Литвы составил 0,67 пункта (в прошлом году - 0,6553 пункта), демонстрируют данные исследования зарегистрированной на Виргинских островах компании Surfshark.В прошлом году Литва лидировала среди стран Балтии, а в этом году отстала от Эстонии, которая поднялась с 28 места на 13-ое (0,7 пункта). Латвия с 39 места за год поднялась до 27 (0,65 пункта).Литва вошла в двадцатку лучших стран про всем критериям, кроме доступности интернета и электронных систем власти.По данным руководителя исследования, проведенного компанией Surfshark, Домаса Димасаса, Литва показала хорошие результаты в сфере кибернетической безопасности. Д. Димасас сказал BNS, что кибернетическая безопасность Литвы находится на особо высоком уровне и занимает в мире третье место. Как и в других странах ЕС, литовские законы о защите данных являются действенными, а индекс кибернетической безопасности показывает, что готовность страны к рискам в этой сфере одна из лучших.



Эстония во всех категориях, кроме кибернетической безопасности, показала лучшие результаты, чем Литва, тогда как Латвия обогнала Литву по показателю доступности интернета и электронной инфраструктуре.



Литва в рейтинге кибернетической безопасности заняла четвертое место, по доступности интернета - 12 место, по скорости интернета - 19 место, по скорости мобильного интернета - 23 место, по доступности мобильного интернета - 33 место, по доступности электронных услуг власти - 38 место.



На первом месте в рейтинге Дания и Швеция (0,79 пункта), далее следуют Канада (0,78 пункта) и Франция (0,77 пункта).



Компания Surfshark, предоставляющая услуги VPN, составяла рейтинг с учетом доступности интернета, качества интернета, электронной инфраструктуры, кибернетической безопасности и доступности электронных услуг власти. BNS Категории: технологии, дом и быт, общество Ключевые слова: рейтинг, страны, цифровизация — статья прочитана 181 раз Комментарии