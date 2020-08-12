Встреча с удивительной судьбой в Друскнинкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







Не обделила своим вниманием Международный театральный фестиваль «Sankryža/Перекрёсток» в Друскиникай Королева моноспектаклей Бируте Мар.



9 августа Бируте показала спектакль "Уне" об удивительной судьбе великой литовской актрисы Уне Бабицкайте. Уне снималась в Голливуде, ей ставил спектакли сам Комиссаржевский, ей рукоплескал Париж и Нью-Йорк,. ей аплодировали в ссылке в Саранске и готовы были сделать за нее любую работу, лишь бы слушать ее голос, стихи, которые она читала.



В ссылке умер ее любимый муж. Да и она сама умерла в 1961 году, не окруженная почетом и славой, завещав все фото, афиши, всё, что оставалось из "той" жизни Музею театра и кино, в надежде, что это кому-то, может быть, когда-нибудь интересно. 9 августа Бируте показала спектакль "Уне" об удивительной судьбе великой литовской актрисы Уне Бабицкайте. Уне снималась в Голливуде, ей ставил спектакли сам Комиссаржевский, ей рукоплескал Париж и Нью-Йорк,. ей аплодировали в ссылке в Саранске и готовы были сделать за нее любую работу, лишь бы слушать ее голос, стихи, которые она читала.В ссылке умер ее любимый муж. Да и она сама умерла в 1961 году, не окруженная почетом и славой, завещав все фото, афиши, всё, что оставалось из "той" жизни Музею театра и кино, в надежде, что это кому-то, может быть, когда-нибудь интересно.



Зал аплодировал стоя! Равнодушных не было, смеялись и плакали, переживали и радовались. И, конечно, теперь хочется сходить в музей Театра и кино в Вильнюсе, в комнату к Уне Бабицкайте.



А пока напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



К счастью, она оставила свой дневник, а талантливая Бируте Мар превратила его в пьесу, замечательный режиссер Бируте Мар поставила по этой пьесе спектакль, а незабываемая актриса Бируте Мар сыграла в этом спектакле, рассказав всему миру о непростой судьбе великой литовской актрисы.Зал аплодировал стоя! Равнодушных не было, смеялись и плакали, переживали и радовались. И, конечно, теперь хочется сходить в музей Театра и кино в Вильнюсе, в комнату к Уне Бабицкайте.А пока напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, Бируте Мар, «Sankryža/Перекрёсток», уне География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 140 раз Комментарии