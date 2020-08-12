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Меч-кладенец, бриллианты против вируса, нефтяные волны Маврикия. Новости от FITZROY на 12 августа

Reuters


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США пообещали Сербии не пустить её в ЕС из-за бизнеса с Китаем

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 12 августа, 10:01

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