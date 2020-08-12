Delfi.lt: самые влиятельные представители бизнеса в Литве – Р. Даргис, Н. Мачюлис и А. Авулис 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Литовские эксперты считают самыми влиятельными представителями бизнеса в стране руководителя Конфедерации промышленников Литвы Робертаса Даргиса, старшего экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса и председателя совета директоров компании Hanner, занимающейся развитием проектов недвижимости, Арвидаса Авулиса, показали опубликованные в среду порталом delfi.lt результаты опроса.



В ежегодном рейтинге за первой тройкой следуют заместитель руководителя Банка Литвы Раймондас Куодис, главный акционер компании Vilniaus prekybа Нериюс Нумавичюс, президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус, президент Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас, председатель совета директоров компании Biotechpharma Владас Альгирдас Бумялис, экономист Ромас Лазутка и бывший президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус. Литовские эксперты считают самыми влиятельными представителями бизнеса в стране руководителя Конфедерации промышленников Литвы Робертаса Даргиса, старшего экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса и председателя совета директоров компании Hanner, занимающейся развитием проектов недвижимости, Арвидаса Авулиса, показали опубликованные в среду порталом delfi.lt результаты опроса.В ежегодном рейтинге за первой тройкой следуют заместитель руководителя Банка Литвы Раймондас Куодис, главный акционер компании Vilniaus prekybа Нериюс Нумавичюс, президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус, президент Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас, председатель совета директоров компании Biotechpharma Владас Альгирдас Бумялис, экономист Ромас Лазутка и бывший президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус. Опрос среди экспертов по заказу портала delfi.lt провел журнал рейтингов Reitingai. Были опрошены 893 человека - политики, журналисты, предприниматели и деятели культуры.



Главный редактор журнала рейтингов Reitingai Гинтарас Сарафинас обратил внимание, что этот опрос был проведен еще до того, как на посту руководителя Конфедерации промышленников Литвы Р. Даргиса сменил Видмантас Янулявичюс, а В. Суткус ушел с поста президента Конфедерации бизнеса Литвы из-за предъявленных правоохранительными органами подозрений.



„Эти два обстоятельства не оценивались", - отметил он.



В опросе общественного мнения первое место у А. Авулиса, второе занял Н. Мачюлис, а на третьем - Р. Даргис.



Самых влиятельных людей Литвы портал delfi.lt выбирает шестой год подряд. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: влияние, рейтинги, бизнесмены География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии